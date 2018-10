Anoche se llevó a cabo una jugosa charla sobre economía, en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial, a cargo del sociólogo y economista Guido Prividera, quien desde hace años se destaca en la materia.La misma fue organizada por los asociados del banco Credicoop de nuestra ciudad, y fue tocando distintas temáticas que ocupan a la sociedad en general, como el presupuesto 2019 y todo lo que englobó su aprobación en el Congreso mismo. Durante la exposición se fue charlando también acerca de algunas cuestiones históricas que tienen que ver con la estructura productiva desiquilibrada en nuestro país y de referencias de historia económica."La economía es una disciplina muy amplia, como cualquier disciplina, que tiene sus especialidades dentro. Yo la entiendo a la economía como una ciencia social más en ese sentido y como en ese punto, como toda ciencia, tiene algunas cuestiones que versan cierta dificultad para su entendimiento, para todos, ya que uno sólo conoce más de ciertas cuestiones dentro de la disciplina y no tanto de otras. Pero en principio, como en toda ciencia, uno puede entenderla con el espacio de la divulgación científica, más allá de la investigación que justamente debiera servir para que cualquiera debiera aproximarse a esa ciencia de una manera que la pudiera entender", explicó en primera instancia Prividera, que también es investigador económico del INTA.En tanto, se refirió a la confianza a la hora de hablar de economía, y de su vínculo con las matemáticas, que muchas veces nos hacen dudar en el análisis: "la economía es una ciencia social y en ese punto como toda ciencia social puede utilizar a la matemática como una herramienta, digamos. Tal cual lo hace lo sociología o la antropología. Científicamente también discutiría si la matemática es una ciencia exacta, ya que hay muchas investigaciones sobre matemática y por otras cuestiones que justamente se investigan porque no son tan exactas, sino no generarían tanta investigación. La matemática en ese sentido es una herramienta más, es un error y un entendimiento muy sesgado tratarlo nada más en un plano matemático, o estrictamente cronométrico", dijo el especialista.Además, explicó que muchas veces existe lo que llamamos confianza o bien con los movimientos a la hora de saber qué hacer con el dinero. Prividera dijo que esos movimientos producen "vaivenes", y utilizó una metáfora: "siempre utilizo la metáfora del barco, donde uno lo construye y este flota, puede cargar gente y sigue flotando. Y en realidad, hay ciertos supuestos como por ejemplo la gente que va a cargar el barco y que la gente se va a distribuir en el barco relativamente en una forma homogénea sobre la superficie, ya que si toda la gente se fuese para una punta lo más probable es que el barco se desestabilice y a lo mejor bajo ciertas convicciones, si está agitado el mar, y demás, se hundiría. Y no por eso el barco estaba mal construido. Y me parece que la economía en ese sentido funciona parecido: hay ciertas funciones que se desarrollan en distintos contextos, equilibrios o supuestos", detalló el economista.Recordemos que hoy se debatirá el presupuesto de Argentina para el 2019, en el que se plantean, graves recortes en todas las áreas donde el plan, que necesita reunir entre 135 y 140 votos en la Cámara de Diputados, propone recortes en las áreas sociales, educativas, de salud, trabajo y vivienda, además ratifica las políticas de austeridad que ya se implementaron en 2018 como exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).El presupuesto plantea una reducción de unos 18 mil millones de pesos, unos 492.113.000 dólares, a programas de Vivienda y Desarrollo Urbano, para los que se necesitan por lo menos 42.900 millones de pesos (unos 1.172.870.000 dólares) y la asignación fue de 17.600 millones de pesos (unos 481.179.000 en divisa estadounidense).Respecto al área laboral, un estudio del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), reveló que las asignaciones para la Formación y Regulación de la Política Laboral resultarán en 66,8% inferiores a las de 2018, y para la regularización del trabajo habrá 42,8% menos fondos.Sobre esto, anoche, el economista dijo que "hay distintos tópicos, donde por un lado, existe un escenario planteado desde el Estado de un período de recesión, que de alguna manera ya se está dando y una caída del PBI y un aumento digamos, como rebote, frente a lo que plantearon este año, por la caída de las exportaciones un aumento muy pronunciado como del 200% de las exportaciones. Esos son como algunos ejes o tópicos que uno puede vislumbrar", explicó.En tanto, destacó los recortes que aparecen en cuanto al transporte y a la energía, remarcando que son los "grandes ejes que uno vislumbra mirando lo planteado desde el Ministerio de hacienda", concretó.