Panorama complicado

En un mensaje, algo más trivial y directo a la sociedad en sí, Prividera dijo que "es muy difícil poder decir si se va a ver o no una luz al final del túnel. Yo por eso, planteo siempre hablar de cuestiones de mediano o largo plazo, porque si uno está muy alocado con la volatilidad actual, pensando en cuánto va a estar el dólar el lunes, y la tasa de interés, y todo esto que viene pasando... Argentina viene desde hace varios años de crisis cíclicas, cada 10 o 12 años, se produce una crisis. Y sinceramente el escenario actual es muy difícil para poder pensar que existe otro camino. Desearía poder decir otra cosa, pero en principio se vislumbra un escenario complicado", sostuvo y agregó que "lo que sí, estas crisis siempre han tenido un rebote, hay como momentos de recesión y momentos de expansión. Y en ese sentido, si hay una luz al final del túnel y el mayor desafío como país y sociedad que tenemos es como generar ciclos de crecimiento que no se vean afectados por estas crisis, marcando con sus vaivenes, que podemos hacer en ese sentido para no estar cada 10 años agarrándonos la cabeza con la inflación y la suba de precios. Ese es el gran desafío, para salir de esta coyuntura", dijo.