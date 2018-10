Acto oficial por los 137 años de Rafaela

Este miércoles 24 de octubre se desarrollará el acto oficial para conmemorar los 137 años de la formación de Rafaela.

La actividad que organiza el Municipio en el marco de la Agenda Celebremos Rafaela, comenzará a las 10:30 horas, frente al edificio municipal (bulevar Lehmann y Moreno). A excepción de las escuelas privadas, no concurrirían los abanderados de las escuelas públicas debido al paro docente organizado por CTERA a nivel nacional.

En caso de lluvia se suspende el acto y las autoridades colocarán una ofrenda floral en el monumento Guillermo Lehmann, el formador de la ciudad.

A las 19:00, tendrá lugar la procesión-misa en la Catedral San Rafael para la celebración religiosa en honor al santo patrono.



SERVICIOS PARA HOY

* Recolección domiciliaria: la tarea se reiniciará esta noche con la recolección domiciliaria de los residuos biodegradables.

* Minibuses: el servicio de transporte público de pasajeros se brindará de manera normal en sus 5 líneas con frecuencias cada 30 minutos.

* ZEC: se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado de manera normal y en los horarios habituales.

* Cementerio: el Cementerio Municipal abrirá al público en su horario habitual de 7:30 a 19:30. Cabe aclarar que la administración permanecerá cerrada y el servicio de sepelio será normal en caso de ser convocado.

* Estación de Residuos Clasificados: la ERC funcionará de manera normal. En el lugar los vecinos podrán depositar los residuos recuperables y especiales en el horario de 7 a 19.

* Complejo Ambiental: no abrirá sus puertas, retomando su actividad el jueves 25.

* Atención al público: no se atenderá al público en el edificio municipal y en las demás dependencias. Tampoco se brindará los servicios de Rafaela en Acción.

* Otros organismos: la administración pública provincial y nacional tampoco atenderán al público, como así también las escuelas en los tres niveles públicas y privadas, y los bancos.

* Optativo: en cambio la industria y el comercio abrirán sus puertas normalmente porque así lo establece el decreto-ley provincial, peros algunos comerciantes pueden no atender por la tarde.