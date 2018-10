Celebración del octogésimo aniversario

El Centro de exalumnos de la exEscuela Normal “Domingo de Oro” de Rafaela (actual EESO Nº 204) festejará su octogésimo aniversario el sábado 10 de noviembre en las instalaciones del establecimiento educativo, ubicado en Urquiza 446.

En esa oportunidad y como es habitual, quienes celebran sus 25, 50 y 75 años de egresados, -en este caso las promociones 1993, 1968 y 1943-, participarán de una jornada con actividades que concluirá con un acto y cena, siendo propicia la ocasión para el reencuentro, y recrear la alegría de festejarlo en el lugar en que fue cimentada la amistad.

El Centro nació el 31/7/1938, 22 años después de la Escuela, en una asamblea promovida por un grupo de exalumnos de espíritu inquieto y con profundo cariño por la institución. Laura Galassi de Hereñú –maestra egresada de la primera promoción- fue su primera presidente y la acompañaron en su gestión Josefina G. de Marchini vicepresidente; Nélida Bonvicini secretaria; Felicidad Bielsa pro secretaria; Aída Nusimovich tesorera; Evelina Comtesse, Juanita Sapienza y Adelaida G. de Espíndola Vocales; Arnaldo De Ambroggi, Antonio Terragni y Laura Bruno Vocales suplentes; Histeria M. de López y Enrique García Revisores de cuentas; y Edgard Guibert y Clariso Hereñú Consejeros.





PROGRAMA

Este año, el Centro invita a festejar su aniversario número 80 y agasajar a los ex alumnos mediante actividades para los egresados maestros y bachilleres que gusten participar:



SABADO 10

11:00 Visita a las instalaciones de la escuela.

19:00 Clase evocativa en las aulas para las Promociones 68 y 93.

20:30 Acto en el hall.

21:30 Cena del reencuentro en el salón de actos.



DOMINGO 11

11:00 Misa en acción de gracias en la Parroquia San Antonio.

La venta de las tarjetas para la cena se realizará los días 5, 6 y 7 de 10 a 14 en el hall de la escuela. Quienes residan fuera de Rafaela podrán reservarlas antes del 7 al 3492 588036 o, ponerse en contacto a través de Facebook CENTRO EX ALUMNOS NORMAL RAFAELA.

Todas las promociones que gusten sumarse a los festejos serán bienvenidas. El Centro de ex alumnos permanece y continúa por la férrea voluntad de quienes cuando eran adolescentes, recorrieron los pasillos, escaleras, aulas de la Normal y, el timbre del recreo, más que una invitación para salir al patio o a la terraza, lo era para el encuentro de sueños y proyectos para crecer.



MAESTROS NORMALES PROMOCION 1968 ( 5º año A)



Comtesse Pablo;+ Razuk Daniel; Tarabla Héctor;+Aiassa Silvia; Ali Lidia; Baggi Susana; Bover Alicia, Cavallo Graciela; +Colla Alicia;+ Culzoni Adriana; Della Flora Norma; De Toro María Rosa; Diaz Susana; Eberhardt Graciela; Ferraris Norma; Flores Haydée; Frana Nora; Ghigliazza Zulema; Giorgetti Alicia; González Reguero María C.; Grano Beatriz; Lahournere Alicia; Maldonado Graciela; Manassero Mirta; Mascardi Liliana; Miranda Azucena; Molfino Amanda; Perlo Rita; Risso Silvia; Rosas Alejandra; Rossini Marta; Scarafía Ana María; Valdez Alicia, Walker Marta.



5º año B



Bresci Daniel; Cejas Juan Carlos; Foti Juan Antonio, Visconti Miguel Alberto, Alberto Margarita, Amato María Rosa; Baronetti Lilian; Bonino Graciela; Borello Alicia; Camussone Nelva; Conti Carmen; Croce Silvia, + Deza Alicia, Fanjul Luisa, Ferpozzi Susana; Fiedrich Liana; Furrer María Elena; Galiano María Ester; Garios Natalia; Gómez Elsa; Griffa María Cristina; + Herrero Laura; + Latzko Marta; Laura Graciela; Mackiewicz Marta; Paredes Graciela; Pérez María Cristina; Piolatti Adriana; Riboldi Marta; Ricci Glorisa; Sabena Norma; Sáenz Ercilia María del Pilar; Seguro Beatriz Ema; Tosoratti Graciela, + Trossero Graciela.





BACHILLER EN CIENCIAS BIOLOGICAS

TERMINALIDAD AUXILIAR DE LABORATORIO

DE BIOLOGIA. PROMOCION 1993

NIVEL MEDIO 5º AÑO





Armando José Daniel; Ballina Ariel Vicente; Belotti Leandro; Boschetti Alejandro Rafael; Fabro Ezequiel Eleodoro; Fiorillo Alejandro Nicolás; Flores Luis Gonzalo; Gambaudo Sebastián, Gutiérrez Diego Marcelo; Lechman Juan Carlos; Marín Lucas Matías Esteban; Molfino Federico; Mondino Gastón Mario; Morandín Marcos; Morra Mauricio Esteban; Negreira Sebastián Andrés; Negro Carlos Fernando; Patrono Alexis Luis; Prato Sebastián Eduardo; Raviolo Ignacio Andrés; Ruffinengo Nicolás Martín; Viroglio Diego Iván; Weiner Javier Alejandro; Williner Walter Aldo; Beltramo Nora Laura; Betta Vanina Pamela; Camperi Silvina Mariela; Carrizo Natalia Soledad; Crispín Sonia; Davicino Silvina Anabel, Díaz María José; Donati Verónica Silvia; Galizzi Maria Gabriela; Giachino Ivana María; Juárez Lorena Soledad; Maina Evangelina; Manfredi Candela; Medina Patricia Elvira; Modenesi Lorena Carla; Piovano Andrea Erica; Rovere Luciana María; Ruíz Díaz Erica Elizabeth; Salcedo Luciana Paula; Sangalli Luciana Lorena; Valiente Gilda Gabriela; Villarruel Paula Andrea; Zimmermann Gabriela.





BACHILLER PEDAGOGICO

PROMOCION 1993

NIVEL MEDIO 5º AÑO



Aimino Matías; Espilondo Héctor Rodolfo; Gómez Claudio Gustavo; Gut Milton Ariel; Machado Pablo Edgardo; Martina Fernán José; Mondino Gonzalo Fernán; Vivas Pablo Alberto; Albrecht Beatriz Raquel; Andretich Natalia Carina Teresa; Astesano María Angela; Barrios Gabriela Claudia; Bertolaccini Patricia Laura; Boscarlo Georgina Soledad; Burdisso Gabriela Paula; Cabral Romina; Caluva Verónica Andrea; Campo María Alejandra; Casarin Claudina María; Cassina Vanina Carina: Castillo Sandra Analía; Christiansen Carolina; Degiovanni Carina Vanesa; De Marco Luciana Flavia; García María Celeste; Giampieri Rosana; Hernández Verónica Analía; Krilich Luciana; López Carolina Andrea; Martinengo Vanina Alejandra; Martino Erica María; Mordini Alicia Marta; Mumet Natalia Verónica; Ortenzi Romina Isabel; Oviedo María Soledad; Pérez Mariela Carina; Rojas Vanina Lorena; Rudfolf Laura Lorena; Salusso María Soledad; Santucci Ana María; Tenorio Silvina Elisabet; Torta Paula Gabriela, Zbrun María José.





BACHILLER EN ADMINISTRACION

PERITO MERCANTIL PROMOCION 1993

NIVEL MEDIO 5º AÑO

Aiassa Fernando Omar; Batistón Mariano Hernán; Benítez Alejandro; Bernacchia Carlos Alfredo; Costamagna Diego Ariel; Culzoni Fernando Miguel; Chávez Marcelo Alejandro; Forni Javier Fernando; Gómez Díaz Nicolás; Gutiérrez Martín, Leonardi Hernán Javier; Manfredi Ignacio; Mondino Javier Alejandro; Rivero Martín Federico; Vurcharchuc Juan Pablo; Williner Jonatán; Audero Ivana Geraldina; Barrios Silvina Carla; Constantin Laura Andrea; De Ponti María; España Rosana Guadalupe; Francia Mariela Marta, Galaverna Lorena Soledad; Gareis Susana Beatriz; Gerbaldo Claudia Inés; Herrera Silvana Alicia; Kalbermatten Judith Rosario; Leguizamón Gabriela María del Valle; López Lorena Magalí; Lozano Gabriela Alejandra; Marengo Carolina Beatriz; Meyer Graciela María; Nasi Evangelina Fernanda; Pompeo Luciana María de Lourdes; Ramonda, Jorgelina Andrea; Ricchi Andrea Alejandra; Ruffener Verónica Gabriela, Rustichelli Andrea Beatriz; Sarchioni Marisa Marcela.