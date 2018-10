STC 2000: los cambios que se vienen

El Súper TC2000 es la categoría referencial del automovilismo nacional. Su prestigio, ganado en casi cuatro décadas, lo obtuvo por ser la disciplina que certifica a las compañías automotrices en su representación oficial deportiva en la Argentina. Pero en estos tiempos donde la aceleración de los procesos se acentúa, el Súper TC2000 pretende acompañar esa inercia vertiginosa a nivel global y no se queda atrás. Para ello se acciona rumbo a la evolución del automovilismo.

Nuevos aires llegan a la disciplina que cuenta, como un hecho distintivo a nivel mundial, con cinco terminales automotrices en sus filas con equipos directos: Renault, Chevrolet, Toyota, Peugeot y Citroën. Esta vez, el Súper TC2000 se acopla a la tendencia del automovilismo mundial de categorías con techo (Turismo) para mejorar el espectáculo e incentivar a que más teams y marcas se adicionen a la propuesta aspiracional de la categoría.

El flamante director deportivo del Súper TC2000, Edgardo Fernández, reconocido técnico de una extensa trayectoria en el automovilismo deportivo, comentó: “Queremos vincular lo técnico y lo deportivo para que las modificaciones favorezcan las prestaciones en favor de los sobrepasos y mejore el espectáculo. Estamos alineados con las automotrices y estamos trabajando con los equipos en busca de un horizonte que nos permita cumplir con estos objetivos”.

De todas formas, el Súper TC2000 no sólo está abocado a la actividad en pista y da continuidad a un proceso armónico. “El objetivo es desarrollar un espectáculo integrado, vistiéndolo de cierto contenido para que la familia viva un lindo fin de semana, independientemente de las competencias”, afirmó Francisco Aldinio, flamante gerente general de AutoSports, empresa que tiene a su cargo el Súper TC2000, y que ocupa el lugar que dejó Antonio Abrazian en las últimas horas.

Respecto del área técnica y deportiva, Fernández permite aventurar cuál es el futuro de la categoría, al menos para vislumbrar los autos que competirán: “Estamos trabajando para arrancar con el nuevo reglamento en la temporada 2019. Para ello habrá modificaciones, aunque será el mismo tipo de automóvil que se utiliza actualmente. Los cambios estarán en las inserciones, con modificaciones aerodinámicas, estructurales y de suspensiones. El motor seguirá siendo el mismo y se seguirá trabajando para que la estructura de impulsores esté a la altura de las circunstancias”, explicó Fernández.

Y destacó: “Se pretende que un auto de altísima potencia y tracción delantera sea más complejo de manejar para los pilotos, y así optimizar las posibilidades de sobrepasos y de espectáculo”.

Sobre el aspecto de los vehículos, la idea es mantener la apariencia de los modelos originales de calle. “Estamos en línea con las automotrices. Por ello habrá diferencias en el aspecto del auto actual. Queremos mantener la identidad original de los vehículos que se ven en la calle. El auto de Súper TC2000 evolucionó hacia un campo tecnológico que le hizo perder en cierta medida el aspecto original de cada modelo y vamos a recuperarlo”, agregó.

En la búsqueda de no perder la esencia tecnológica y otorgarle modernismo en cuanto a los conceptos de construcción y técnicas, Fernández detalló los referenciales de las categorías mundiales: “Estamos al tanto de la evolución del automovilismo en el mundo. El DTM (Alemania) marca una tendencia de esta línea, de perder la capacidad aerodinámica para integrarse al automovilismo japonés, con la unificación de motores para expandirse. La experiencia del TCR (actual WTCR), una categoría que toma un volumen muy grande en el mundo, tiene estas características, con aspecto del auto original. El BTCC (Campeonato Británico de Turismo) tiene diferencias estructurales con lo demás, en cuanto a los montajes y la practicidad para la fabricación del auto de competición. Todas esas tendencias que se ven en distintas categorías mundiales, se toman para concluirlas en el Súper TC2000”.

Autos semejantes a los que se comercializan en el mercado nacional, con la alta tecnología como principal estandarte, pero con variaciones concretas a favor del espectáculo deportivo, el Súper TC2000 se encamina junto con la evolución mundial. A ello, acciones promocionales, familiares, con interacción en redes, para acaparar a toda la familia a una experiencia única y distintiva. Y así abrirse al desafío que presenta un futuro que se acerca tan vertiginosamente como en las pistas (Fuente: Clarín).