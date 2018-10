Libertad se impuso a Welcome en Uruguay

Un muy buen triunfo obtuvo anoche Libertad de Sunchales en Montevideo, donde tiene desarrollo el Grupo D de la Liga Sudamericana de Básquetbol. En el Palacio Peñarol, los Tigres le ganaron a Welcome de Uruguay por 81 a 77, en otro juego muy cerrado como el de la jornada inicial, en el cual los aurinegros perdieron con Flamengo de Brasil.

El extranjero Khalil Kelley fue el goleador con 18 puntos y bajó 7 rebotes. Ariel Zago, con 14, también fue otro de los puntos altos del equipo dirigido por Sebastián Saborido, que de esta forma llega con chances de clasificación a la última fecha. Este miércoles cerrará con el anfitrión, Goes, desde las 21. Cabe mencionar que en la primera jornada, Welcome le había ganado a Goes por 77 a 73.

Los parciales fueron 16-22, 39-41 y 60 iguales. Libertad: Copello 7, Cuello 13, Khelley 18, Saglietti 11 y Zago 14 (fi). A. Alonso 5, Caffaro 4, Cangelosi 9 y Figueredo 0. DT: S. Saborido.

Welcome: Martín 4, De Gouveia 5, Frye 15, Varela 17 y Waddell 19 (fi). Modernel 2, Charquero 15, Trelles 0, Boston 0.