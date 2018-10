Diputados debatieron sobre la figura del abogado de niños

La Cámara de Diputados de la Provincia, en conjunto con el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, organizaron este martes una Jornada sobre la figura del Abogado de Niños, Niñas y Adolescentes. La misma estuvo coordinada por el diputado Omar Martínez y se llevó a cabo en el SUM del Colegio de Abogados. En la oportunidad expusieron 3 de los 6 legisladores autores de diferentes proyectos de ley sobre la temática. También hubo un panel con especialistas a cargo de Corani Tambussi (de Tres Arroyos, integrante de la Comisión de Niñez de FACA), María Paula González Tomassini (rosarina, abogada especializada en Derecho de la Infancia) y la rafaelina Lorena Adorati (abogada especializada en el nuevo código civil y comercial).En la ocasión, se realizó un debate sobre la temática entre los asistentes y en el cierre estuvo presente María Laura Rondina, directora del Instituto de Derecho de Familia. Encuentros de similares características se han llevado a cabo en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y en los próximos días se concretará otro también en Reconquista. La actividad estuvo dirigida a profesionales, instituciones y a toda persona interesada en la temática de la niñez y adolescencia.Para referirse a los proyectos que están siendo tratados, las abogadas hablaron con la prensa rafaelina. En primer lugar, Adorati remarcó que “es muy importante para nosotros poder hablar con los legisladores, para que escuchen nuestras opiniones, ya que somos las que llevamos a la práctica este trabajo de manera insipiente. En mi caso, voy a exponer sobre el rol de abogado en niños en materia de adopciones. Lo que queremos es que la voz del niño pueda ser llevada a los juzgados, y para eso necesitamos regular algunas cuestiones. Si bien la ley de niñez es amplia y dice que todo niño tiene derecho a ser oído y a ser representado ante el tribunal, de qué manera eso se va a llevar a cabo y qué capacitación va a necesitar los abogados del fuero local para poder hacerlo”.Por su parte, Tambussi, a diferencia de las demás disertantes, remarcó que “en la provincia de Buenos Aires, ya tenemos ley. Tenemos un camino transcurrido, con buenas y malas, y festejo que Santa Fe este caminando hacia una ley de abogado del niño. Le dije a los diputados presentes que tienen un momento histórico, porque tienen para aprender y para sacar una mejor ley de la que nosotros tenemos. También celebro que Santa Fe nos convoque de otras provincias para poder escuchar lo bueno y lo malo de nuestro hacer cotidiano como abogado del niño y esperemos poder sumar para que esta provincia tenga la ley que se merece. Para ser más precisos, nos pasa de todo y tenemos distintas cuestiones. Tenemos reconocimiento por parte de los jueces y no reconocimiento de ellos, como que los niños parece que no fueran personas, ya que todos tiene derecho a tener abogados y el chico no. Hay cuestiones presupuestarias también, ya que si no hay presupuesto no se puede solventar esa figura. Buenos Aires tiene una partida de asignación especial, y lo voy a mencionar en este debate, algo que es muy importante. Todos los que estamos acá estamos para construir un nuevo camino y Santa Fe, con la ley, lo va a construir mejor”.A continuación, Tomassini agregó que “necesitamos la reglamentación para que se pueda llevar a la práctica, y en eso se basa mi disertación, qué es lo que pasa hoy en la práctica. Tenemos leyes nacionales, convenciones donde se plasman todos estos derechos pero al momento de llevarlo a la praxis nos encontramos con un montón de inconvenientes y falta de reconocimiento. Cambiar la forma de pensar y pensar más al niño como un sujeto, con una voz que tiene que ser escuchada y merece tener una representación como cualquier persona, sea delincuente o no. El abogado del niño es una figura que lo debe representar en todos los ámbitos, administrativos, judiciales, penales, de familia.Acerca de los proyectos unificadores para realizar uno superador en relación al abogado del niño, el diputado Omar Martínez opinó que “este abordaje es tan importante y consideramos que tiene que estar en la temática de la legislatura. Nuestra idea es que la figura del abogado del niño esté consagrada dentro de la órbita del Colegio de Abogados, donde exigiría un registro y una especialización en niñez y familia y sean los jueces o en sede administrativa o de mediación que en caso de que un niño quiera participar en los procesos tengan la información necesaria para saber que pueden contar con su abogado”. En segundo lugar, el diputado Jorge Henn aclaró que “los derechos del niño no están siendo defendidos. Esto va más allá de las normas y cuestiones parentales. Hay situaciones en donde los jueces se dan cuenta que el derecho de ese niño no está siendo defendido. Para esto está la figura del abogado del niño y ya tiene en muchos lugares sanción expeditiva. Hay normas de todos los bloques que nos permiten asegurar que podríamos llegar a estar teniendo antes de fin de año por lo menos una media sanción de un instituto que debería garantizar frente a una actuación administrativa frente a una situación en particular que el derecho de los niños, niñas y adolescente sea defendido. Para avanzar en esto nos hemos acercado a cada uno de los Nodos. El abogado del niño no es para todos los casos, depende de cada situación, al igual que sus honorarios, quién los paga, si los padres o representantes legales o el estado o cómo se financia. Hay muchas cosas por hacer”.Por último, Patricia Chialvo, tercera diputada presente, dio su óptica femenina. “Más allá de la mirada de mujer, hay que entender que por convención internacional de los derechos del niño, tiene interés superior, por sobre cualquier otra mirada. Justamente, es el único no representado en casi todos los procesos. La voz suprema es la del chico y es necesaria la figura de quién lo represente. Los registros tienen que estar todos en los colegios de abogados y se está discutiendo quién sería la autoridad de aplicación, ya que debe haber alguien que defina cuándo es necesario que aparezca el abogado del niño".