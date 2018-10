Se entregó la viuda de Muñoz

BUENOS AIRES, 24 (NA).- Carolina Pochetti, viuda Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario del ex presidente Néstor Kirchner, se entregó ayer y ante el juez federal Claudio Bonadio dijo que desconocía los negocios de su pareja, en el marco de la causa de los cuadernos por presuntas coimas en la obra pública durante el gobierno anterior.

Tras prestar declaración indagatoria, Pochetti quedó imputada y detenida, acusada de ser parte de una asociación ilícita: sin embargo, la viuda de Muñoz negó tener cualquier tipo de relación con la causa y, a través de su abogado Miguel Angel Pló, pidió su excarcelación.

Ante Bonadio, la mujer aseguró que no es titular de ninguna cuenta bancaria ni tampoco de los inmuebles en Nueva York y Miami que en una causa paralela se presume que ella y su esposo vendieron por más de 70 millones de dólares.