Máximo Kirchner declaró por cuadernos de coimas

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El diputado Máximo Kirchner se presentó ayer en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa de los cuadernos y negó ser parte de la trama de sobornos en la obra pública, al tiempo que denunció presiones sobre los "arrepentidos" y pidió acceder a los videos de sus declaraciones.

Así lo hizo a través de un escrito en el que solicitó su sobreseimiento y cuestionó con dureza la actuación del juez Claudio Bonadio, a quien acusó de haberse apropiado de la competencia en la causa de manera irregular.

El hijo de la senadora Cristina Kirchner se presentó cerca de las 11:00 en los Tribunales junto a su abogado Carlos Beraldi y permaneció durante 40 minutos en el cuarto piso, que por orden de Bonadio fue desalojado y donde se prohibió la presencia de medios de comunicación.

El líder de La Cámpora fue citado a raíz de la declaración del "arrepentido" ex secretario de Obras Pública José López, quien lo vinculó con el financiamiento irregular de la campaña electoral del FPV a partir de los bolsos con dinero que presuntamente se recaudaban entre las empresas en concepto de sobornos.

El diputado se negó a responder preguntas pero en su escrito de descargo aseguró que la causa está plagada de "irregularidades, ilicitudes y actividades delictivas" y que Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli "no podían tomar a su cargo la investigación" pues debían sortearla para evitar el "fórum shopping", esto es la elección a dedo.

"Ningún otro magistrado se hubiese animado a desarrollar un raid delictivo que prácticamente no dejó en pie ninguna garantía constitucional", cuestionó el dirigente, hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada en esta causa como "jefa" de una asociación ilícita.

En ese sentido, denunció que Bonadio amplió la cantidad de imputados pues "el show debía continuar" y que en su contra se dirigió una "imputación falsa constituida con el sólo propósito de denostar a dirigentes políticos opositores".

"Es falsa, repito, construida con el solo propósito de denostar a dirigentes políticos opositores y, al propio tiempo, tomar venganza respecto de algunos de ellos, quienes han impulsado en contra de Bonadio su juicio político", subrayó.

Además, en su tercera indagatoria en la justicia federal, Máximo Kirchner cuestionó la obtención de las declaraciones de los "arrepentidos" en el caso, por lo que pidió acceder a los videos correspondientes, y criticó el origen de la prueba de la causa, es decir las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno.

Por otra parte, negó en el escrito el hecho de haber recibido financiamiento como líder de la Cámpora y remarcó: "Sólo se hace referencia a la actividad política que habría cumplido al frente de la agrupación La Cámpora. Ni siquiera existe una insinuación directa o tácita de que hubiera sido destinatario de dinero alguno de procedencia ilícita".