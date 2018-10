Una remera polémica

Máximo Kirchner prestó ayer declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py luciendo una remera que tenía la representación de la Justicia como una mujer con los ojos vendados. La imagen de la vestimenta del legislador nacional corresponde a la tapa de uno de los discos de la banda de rock Metallica, lanzado en 1988 y titulado "And Justice for All" (Y Justicia para Todos).La elección de la remera no parece casual, en medio de sus críticas al juez federal Claudio Bonadio y a otros magistrados de Comodoro Py por la "persecución" contra su familia, involucrada en varias causas por lavado de dinero y corrupción.