Carlotto presidió el festejo por los 41 años de Abuelas

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó ayer a Cambiemos y se quejó porque en el país "gobierna el Fondo Monetario Internacional", al encabezar la celebración por el aniversario número 41 de la entidad en el Teatro San Martín.

"Es toda una vida dedicada a la memoria, la verdad y la justicia, con el dolor a cuestas, que no se borra, pero con el espíritu para transformar las lágrimas en lucha", aseguró la referente de los derechos humanos en la previa del evento.

Durante un encuentro con la prensa, Carlotto consideró que los países de Latinoamérica "están sufriendo mucho, algunos más que otros".

"Hay que defendernos con la unidad. Nosotros proclamamos la unidad para todo lo que haya que hacer, porque el otro nos necesita, de la misma manera que nosotros necesitamos al otro", agregó.

En ese sentido, se refirió puntualmente a la Argentina y expresó: "Ahora nos gobierna el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos dice si tenemos que comer o no, si vestirnos o no. Los despidos también me duelen mucho".

La celebración estuvo organizada por una parte de los 128 nietos recuperados a lo largo de los 41 años que lleva funcionando la organización y contó con las presentaciones de los músicos Silvio Rodríguez y León Gieco.

"Para mí es un honor estar acá. Las Abuelas siempre nos enseñaron el camino de la lucha, por eso estoy como estuve siempre que pude", señaló el cantautor argentino.

Luego de algunas canciones de Gieco, los presentadores homenajearon a algunas de las integrantes fallecidas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. También celebraron las movilización en rechazo a la aplicación del 2X1 a represores y las últimas condenas a integrantes de la dictadura.

En un momento de la noche subieron al escenario Blanca Díaz de Garnier y su nieta Adriana Garnier Ortolani, quien recuperó su identidad en diciembre del 2017, para cantar juntas dos temas de tango.

Luego fue el turno del cubano Silvio Rodríguez, quien cerró la velada con algunas canciones como "Yo te quiero libre" o "Viene la cosa".