A casi 30 años de una hazaña que marcó a Atlético y Rafaela

Del 28 de mayo al 4 de junio de 1989, Atlético de Rafaela vivió un hecho que marcaría a fuego su historia deportiva. A casi 30 años de aquella definición que le terminó dando el ascenso a la B Nacional, como si fuera ayer, lo que significó un quiebre en el espíritu de la institución de barrio Alberdi. Y de la ciudad de Rafaela misma.Atlético viajaba a Jujuy con una cierta tranquilidad, la que le daba el 3-1 obtenido en el juego de ida disputado en Alberdi. Para no dejar dudas, aquel glorioso equipo volvía a superar a Ledesma pero ahora por 3 a 0, y de visitante. Así, con esa fuerza interior que lo hacía imbatible comenzaba a hacerse camino al andar. Le daba a la ciudad la posibilidad de contar por primera vez en su historia con fútbol profesional. Lo cual no se detuvo, creció y no tiene techo…Una ciudad pequeña. Del interior del interior, que llegaba al fútbol profesional. Aquel recordado ascenso conseguido en Jujuy, para luego convertirse en un equipo fuerte de la divisional, perdurar con el paso del tiempo y terminar de confirmar que aquellos sueños anhelados no estaban tan lejos y alcanzar, tras catorce años, la gloria máxima con el fútbol grande de nuestro país.No hay futbolero en ningún rincón del mundo, menos de este país, que no sueñe con tener al equipo de su barrio, pueblo o ciudad, codeándose con River, Boca, Racing o San Lorenzo. No hay amante del fútbol que no tenga entre sus más apasionados sueños un triunfo en la Bombonera. O esas tardes de adrenalina pura ante la previa de un partido tan importante como la permanencia. O jugártela nuevamente en un campeonato o en un mano a mano para volver a estar entre los mejores.De caerse y levantarse. De luchar por los sueños. De poner a Rafaela y a Atlético en los principales planos, algo de lo que todo rafaelino debería estar orgulloso, más allá que tenga en su corazón los colores de otra institución, aquí, en estos 137 años que hoy celebra la ciudad, se refleja que todo es posible si se empuja conjuntamente y para un mismo lado.