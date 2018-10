De cuando Carlín marchó solo a Plaza Rafaela

Cuento de Orlando Pérez Manassero.(Especial para La Opinión”)No es la primera vez que viene al pueblo porque desde que tiene uso de razón recuerda haber transitado junto a sus padres esta misma huella al menos una vez al mes para llegar a Plaza Rafaela en busca de provisiones. Pero hoy es diferente, es su primer viaje ¡solo!... El viejo Bartolo Bruyatti lo llamó esta mañana y al costado de la parva le habló seriamente:─ Mirá Carlín… ya tenés 14 años y sabés bien lo que hay que hacer. La mama no está bien y yo tengo que terminar de arar porque parece que mañana va a llover. Prepará la volanta que te vas de Ripamonti…─ ¿Solo?... pero… mire papá… es que yo nunca…─ el viejo lo interrumpió con un duro gesto y apuntándole a la nariz con un dedo le dijo:─ Si nunca lo has hecho hoy lo vas a hacer ¡pórca miseria!… así que vas a atar el Manchín y el Babacho a la volanta y tu madre te va a dar la lista de lo que tenés que traer... ¡y ni una palabra más!La Marietta parecía más afligida que Carlín cuando le dio la lista y la libreta del almacén porque lo llenó de mil recomendaciones como si se fuera al fin del mundo y no apenas a una legua y media de la chacra. La cuestión fue que entre los ladridos del Patatín y las últimas advertencias de la madre - a los gritos desde la galería - partió Carlín a su gran aventura.Ya hace media hora que marcha y ve cerca los grandes eucaliptos de la plaza del pueblo. Nada fuera de lo común le ha ocurrido hasta ahora y es por eso que comienza a notarse confiado en sí mismo y hasta tiene la vaga sensación de sentirse todo un hombre, sensación que lo abandona cuando se mira con disgusto los pantalones cortos impuestos todavía por sus padres. Desemboca al fin en el ancho callejón que viene desde Estación Roca; frente a él brillan las vías del Tranvía Rural a Vapor. Cruza los rieles soportando los barquinazos de la volanta y cuando la endereza con rumbo aPlaza Rafaela recuerda algo que le dijo su madre:─ La mama me dijo: cuidado… al cruzar las vías tenés que parar, mirar y escuchar que no venga el tren ─ así que se detuvo, se bajó y retrocedió unos pasos hasta quedar en medio de ambos rieles… miró y escuchó un buen rato y una vez seguro continuó la marcha hacia su destino.Cuando llegó a la plaza se encontró con gran cantidad de volantas, birochas, carros y chatas con sus caballos atados a palenques y árboles como nunca otras veces vio. Dio una vuelta completa alrededor de ella sin encontrar un sitio libre y, por supuesto, tuvo que cruzar las vías dos veces… y las dos veces se detuvo después de haberlas pasado; se bajó,miró y escuchó sin notar que era observado con curiosidad - y algunas sonrisas - por varios vecinos. Por suerte, al costado sur de los Grandes Almacenes Ripamonti, pudo atar al fin sus caballos a un poste desocupado.Eso sí; antes de bajar abandonó sobre el asiento de la volanta lo poco de hombrecito que todavía creía ser y traspasó las puertas del enorme negocio cohibido y cabizbajo con el papel del listado en una mano y la libreta en la otra. Tímidamente se movió entre la gente buscando al dependiente de la sección almacén que conocía porque era quien les tomaba los pedidos habitualmente a sus padres. Lo vio atendiendo a una señora y se plantó rígido y mudo frente al mostrador. Y esperó… esperó hasta que la señora terminó su compra y como no abandonó su rigidez ni abrió la boca le ganó de mano un viejo que al parecer no podía decidirse sobre que marca de vino Carlón comprar por lo que se hizo servir muestras de cada uno.Después de un largo rato de discutir - y catar distintos vinos - se fue el viejo sin comprar nada pero con la nariz más colorada que de costumbre. Por suerte el dependiente reparó en el chico que lo miraba tieso como una estatua.─ ¡Eh, Carlín!... como te va muchacho… ¿no me digas que te largaron solo?...─ ¡Sí!... me mandó papá ─ contestó mirando al piso. Después se adelantó un paso y extendiendo la mano con el papel dijo:─ ¡Lo manda la mama!...─ y volvió al mutismo de antes.─ ¿A ver Carlín?... ─ el dependiente recorrió rápidamente con la vista el listado y le dijo:─ Esperá un rato que te preparo el pedido… ¡Ah! y dame la libreta…─ concluyó alejándose para buscar entre los cajones y los estantes la mercadería solicitada.En ese momento llegó una señora con su hija, una niña rubia de unos trece años que justamente se paró al lado de Carlín y lo comenzó a mirar sonriente. El, sin mover la cabeza, la observó de reojo y notó enseguida cierto calor en su cara lo que significaba que se estaba poniendo colorado como un pavo de chacra.─ ¡Cómo te llamás? ─ escuchó que ella le decía y siempre sin mirarla contestó con un murmullo casi inteligible:─ Carlín Bruyatti…─ dijo pensando hacia donde escapar aun a sabiendas de que no podía hacerlo.─ Yo me llamo Lucia, Lucia Fosco y voy a la Escuela Alberdi.─ ¡Ah!… ─ fue su lacónica respuesta.─ Seguro que sos de una chacra ¿viniste para la fiesta del pueblo?─ No…sí… yo no… yo… ─ las palabras se le trabaron en la garganta y su cara tomó ya un decidido color rojo. Lo salvó el dependiente que depositó sobre el mostrador la mercadería.─ Tuviste suerte Carlín, hoy es 24 de octubre, la fiesta patronal del pueblo y casi que no abrimos…─ le comentó mientras acomodaba parte del pedido en una gran caja de cartón ─ Pero don Faustino ordenó abrir porque dijo “va a venir mucha gente de las chacras”… ¡y mirá si tenía razón!... hasta vos viniste! ─ terminó riendo al tiempo que le entregaba la libreta.Carlín cargó con la caja pero tras dos intentos no pudo agarrar la bolsa de galletas.─ Mamá ¿puedo ayudarlo?...─ preguntó Lucia y ante la aprobación de la madre y la advertencia de que volviese enseguida, ella tomó la bolsa y caminó al lado de Carlín hacia la volanta. En el breve tiempo de la marcha le comentó tantas cosas de la escuela, de la fiesta de Rafaela y del vestido celeste que se pondría esa tarde que el muchacho, apabullado por el peso de la caja y el torrente de palabras, solo atinó a responder una vez emitiendo un escueto ¿ajá? Llegaron a la volanta, cargó Carlín la caja, tomó la bolsa de galletas y mientras volvía a sentir ese incómodo calor en su cara consiguió decir: ─ Gracias… Lucía… un día de estos… vuelvo…─La niña saludó sonriente agitando su mano y partió corriendo. Carlín la siguió con la vista hasta que la vio desaparecer entre la gente que se movía bajo la Recova.El regreso fue más fácil y lo hizo pensando en ciertas cosas de sí mismo, en ciertos sentimientos que hasta esta misma mañana desconocía.Consideró su tímido comportamiento, reconoció errores, se prometió no repetirlos, tanto que esta vez se detuvo antes de cruzar las vías y, sin bajar, comprobó que no venía el tranvía a vapor. Cuando entró al patio de la chacra se dio cuenta que ya no era el mismo, que había perdido en el camino y para siempre al chico que salió de allí por la mañana. Quien bajó de un salto de la volanta era un joven que se había manejado solo por el pueblo… ¡y hasta creía haberse hecho de una novia!...El viejo Bartolo Bruyatti y Marietta se acercaron al carruaje y se encontraron con un hijo de mirada altiva, bien plantado y con sus brazos en jarra al que oyeron decir con voz segura:─ ¡Papá!... ¡mamá!... mañana mismo vamos a ir a la tienda “Los Vascos”… ¡y me van a comprar un par de pantalones largos!