Quinquela: el hincha de Boca

En el mes de marzo de este año escribía, con algunas imprecisiones y dudas, una nota sobre la visita del pintor Benito Quinquela Martín (1890-1977) a nuestra ciudad. A raíz de esa primera nota, desde el Museo de Bellas Artes de La Boca “Benito Quinquela Martín” (MBQM), se pusieron en contacto a través del investigador Walter Caporicci Miraglia para conocer más detalles sobre esa visita y la condecoración que le realizara a un grupo de rafaelinos sumándolos a la famosa “Orden del Tornillo”. En ese entonces el MBQM se encontraba confeccionando un libro biográfico sobre el pintor.Luego de realizar un mayor acercamiento a información sobre dicha visita en los archivos de LA OPINION pude establecer lo siguiente, al mismo tiempo que resultara útil para el libro del MBQM, considerándose algunos descubrimientos.El pintor vino a exhibir sus cuadros en una exposición realizada en los salones del Jockey Club. Su arribo fue en avión el 19 de mayo de 1960. Fue traido desde Rosario por el piloto Carlos Valfré. Quinquela dijo al llegar al aeródromo local que había sido la primera vez que había volado, sin embargo Caporicci lo desmiente, ya que eso había ocurrido en 1920 en un viaje a Mar del Plata.“Quinquela nos dejó como testimonio de su presencia aquí, a seis, que es la condecoración que instituyó hace muchos años para darle un tornillo -el que les falta- a los que se desviven por la poesía, el arte, la cultura, la beneficiencia y quieren mucho a los otros;. Recibieron la condecoración en una oportunidad solemne, durante la estada del Maestro, Magdalena G. de Lorenzi, benefactora; Ricardo Merlo, escultor; Antonio Terragni, periodista y escultor; Nelson Rosetti, delegado cultural de la Provincia. Los asistió en la ceremonio el arquitecto Ricardo Remonda, ya "atornillado" anteriormente y Quinquela impuso la Orden también en la misma ocasión a José Pedroni, el estupendo poesta de Gracia Plena, decía la crónica de LA OPINION en 1977 con motivo de su fallecimiento. La entrega de tornillos se realizó el 8 de octubre de 1961, sin la presencia del pintor. Y En relación a los “atornillados” resultó que entre los 308 “atornillados” oficiales no figuraba el escultor Ricardo Merlo, pero luego de visitar a Hesperia Merlo, hija del escultor se pudo corroborar que así había sido con fotos y diplomas. Algo que seguramente el MBQM tendrá que actualizar luego de 58 años.LA CONFESIONEn el terreno futbolístico Quinquela se confesó hincha de Boca “hasta los huesos”. Lo hizo en nota hecha por LA OPINION. Esto generó un dato extra para el MBQM porque nunca había expresado públicamente tal sentimiento por la camiseta azul de franja amarilla.EL MURAL QUENO FUEPor otro lado cuenta Marco Terragni, que Rafaela se perdió la oportunidad de tener una obra de Quinquela (“un mural”) en el edificio del Correo por no querer (“por una tontería”) el intendente de ese momento participar con los gastos que insumía dicho ofrecimiento. “Algo que hubiese sido fantástico”. Fue interesante la definición que dejó el artista sobre nuesta ciudad en su única visita: "esta chacra gloriosa, cuyos agricultores navegan en un mar amarillo, como me gusta a mí y que yo sería capaz de pintar, si dejaran de darme tanto para comer...".Como resultado de toda esta investigación, el MBQM me obsequió 2 ejemplares del libro “Benito Quinquela Martín. El hombre que fue nosotros.”, a quien le agradezco por esta gentileza.