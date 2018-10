Las obras de infraestructura estratégicas para la ciudad

La planificación estratégica constituye un instrumento de navegación necesario para proyectar la Rafaela que se quiere para los próximos años. Desde hace un tiempo a esta parte se constituyó el Area Metropolitana que conforma un espacio para cogestionar el desarrollo territorial de la región, es decir pensar no solo la ciudad hacia dentro de sus límites sino también de qué forma se crece junto a las localidades vecinas. Potenciarse mutuamente es la receta sugerida.En materia de grandes obras de infraestructura desde hace años se reitera en cuanta tribuna sea posible la necesidad de ampliar servicios que hoy cuentan con restricciones. Está claro que el acueducto en funcionamiento, que trae agua desde un acuífero en la zona de Esperanza para abastecer a los rafaelinos, trabaja al máximo de sus capacidades. Por eso desde hace años se gestiona y se proyecta un nuevo acueducto que ahora está a punto de construirse, luego de años de diseño del proyecto y de pedido de financiamiento. Al parecer, se alinearon los planetas: el proyecto está terminado y el financiamiento se ha conseguido, por lo que es inminente el inicio de los trabajos en una extensión superior a los 100 kilómetros que tendrá un plazo de ejecución de al menos 24 meses.El Gasoducto Regional I planificado desde finales de los años 80 y que comenzó a operar en los 90 tampoco puede responder a la demanda de los hogares y las empresas de la ciudad. Por eso hace unos años se gestionó y su ejecución comenzó este año para beneficiar -al igual que el acueducto- a Rafaela y otras ciudades de la zona. La segunda etapa será la ampliación de las redes domiciliarias, una tarea que no es barata y que por tanto requiere generar planes de financiamiento adecuados.La transformación de la Ruta 34 en autopista es la otra materia pendiente. Si bien hace años comenzó el movimiento de suelos e inclusive la pavimentación de nuevos carriles entre Rafaela y Angélica, lo cierto es que el proyecto está "verde" y aún le falta un enorme presupuesto para su conclusión.La mejora de la Ruta 70 hacia el oeste también se inscribe entre los asuntos por resolver, al igual que la necesidad de restablecer una conexión aérea directa entre Rafaela y la Ciudad de Buenos Aires. De eso no se habla parece ser la consigna en torno al Aeródromo Rafaela y el escaso potencial de crecimiento de la pista para permitir las operaciones de aeronaves de mayores dimensiones. ¿Qué hacer con la infraestructura actual que no es suficiente para las empresas en medio de una expansión de las rutas aéreas por el país? Por eso de esto es difícil hablar: nadie sabe a ciencia cierta qué hacer con el aeródromo.