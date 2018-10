Los veranos en la chacra. Para algunos el hastío total.

Era una soledad especial, un poco adusta y monótona como es nuestro campo. Veranos a los que llegábamos una vez terminadas las clases. Se abrían las puertas y ventanas de la casa para ventilar todo. A lo lejos se veía el galpón de los peones y el campo abierto. Del otro lado, el monte todavía silvestre que guardaba en su interior los secretos ruidosos de los pájaros.Los más dichosos éramos los niños ansiosos y felices pensando en unas vacaciones de pleno goce con fechorías y aventuras a cada paso. Era una felicidad nueva, diferente, que nos llenaba de gozo y de expectación. Nada más hermoso que poder recorrer la avenida de eucaliptos, solos o con algún visitante de la ciudad, mostrándole los nidos, los pájaros, algún picaflor, una urraca, un benteveo, cosas que es difícil e improbable ver en la ciudad.El sol radiante, la temperatura cálida y a veces sofocante. La solución, el tanque australiano que hacía las veces de pileta y nos permitía zambullirnos y refrescar el cuerpo con el agua limpia y clara del molino. Infancias campesinas con improvisadas cacerías y peleas hasta que las primeras oscuridades nos hacían huir de las sombras de los grandes árboles.En cambio, entre los “mayores” de la ciudad no todos se sentían a gusto en las largas temporadas transcurridas en el campo. Para algunos y algunas este tiempo resultaba interminable. Algunos no daban un paso ni tomaban un libro para entretener el alma. Se pasaban el día sentados a la sombra de los árboles en una silla-hamaca. Otros, procuraban distraerse con la lectura de algún libro, hasta que alguna visita de la ciudad venía a romper su soledad. Consideraban estas visitas como una verdadera dicha pues no gustaban del campo sino en buena compañía. Así, las comadres habituales, personas en su mayoría jóvenes animadas y disponibles a continuar en plena pampa sus tristes y mundanas diversiones.Lo más común es que el gusto por el campo se origine -hablamos de los hombres y mujeres de la ciudad- en una identificación infantil con la tierra, el andar a caballo de acá para allá, y de llegar lo más lejos posible.Es el alma de la pampa, la raíz de la sangre, el sonido interminable del silencio y libre de limitaciones el gozo total del paisaje.Para otros, es el aburrimiento y la monotonía total.