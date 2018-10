Rafaela, según la descripción que ve el mundo a través de Wikipedia

En la era de la tecnología, internet y redes sociales, todo se busca en el universo digital. Si queremos saber cómo se escribe una palabra, el mataburros está en la web. Si necesitamos saber la ubicación de una ciudad y sus principales características, la receta es la misma. Primero el buscador universal que seguramente ofrece como opciones para satisfacer la demanda la página de Wikipedia, la "enciclopedia libre, políglota, editada de manera colaborativa con más de 48 millones de artículos en 300 idiomas que han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo".Todo aquel que no es de Rafaela y busca saber de la ciudad, entonces tiene su primera aproximación a través de este sitio que fue creado en enero de 2001 convirtiéndose en la actualidad como "la mayor y más popular obra de consulta en Internet -se encuentra entre los 10 sitios web más populares del mundo-".Así, aquellos habitantes de las ciudades europeas hermanas de Rafaela que suelen venir a la ciudad, como Fossano, Sigmaringendorf o Carcabuey puede que hayan leído lo que dice Wikipedia de la Perla del Oeste.Por tanto, fuimos a espiar cuáles son los contenidos que los editores anónimos han escrito sobre Rafaela. Encontramos que está actualizado si, por ejemplo, atendemos a la cantidad de barrios. En la lista ya estaba incorporado el flamante barrio número 40 llamado Los Arces, nombre que fue recientemente elegido a través de una votación de los vecinos.¿Pero cuál es la carta de presentación de Rafaela a través de este portal de esta enciclopedia que hacemos entre todos? Sigan leyendo, de ahora en más le pasamos la posta a Wikipedia.Rafaela es una ciudad del centro-oeste de la provincia de Santa Fe (República Argentina). Es la cabecera del departamento Castellanos. Es la tercera ciudad más poblada de la provincia y la tercera en importancia, detrás de Rosario y Santa Fe. Es conocida como "La Perla del Oeste" debido a las bellezas naturales, culturales y arquitectónicas. Su población es, aproximadamente, 100 000 habitantes.El nombre fue designado por su fundador, Guillermo Lehmann, en honor a Rafaela Rodríguez de Egusquiza, quien fuera la esposa de su amigo y socio comercial, Félix Egusquiza.Rafaela se ubica en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, a la vera de la Ruta Nacional 34. Dista 96 km al noroeste de la ciudad de Santa Fe, a 234 km de Rosario, 292 km de Córdoba y 530 km de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación también puede considerarse estratégica en cuanto a los puertos del Pacífico, ya que se encuentra sobre la vía comercial en dirección a estos, dada su cercanía a la Ruta Nacional 19.En cuanto a lo económico se destaca por su producción industrial metalmecánica y láctea ya que se encuentra en el corazón de la cuenca lechera, siendo esta la más grande y rica de Sudamérica, constituyéndose en su principal capital.La ciudad es hoy un "Portal hacia el mundo" en cuanto a la vinculación de sus industrias con la mayoría de países americanos, europeos, del Extremo Oriente y de Asia Menor.En el ámbito cultural, es conocida como la "Capital del Teatro" debido a la cantidad de teatros históricos como el Lasserre -que data de 1932- o la Sociedad Italiana, centros culturales, anfiteatros, salas de exposición pero sobre todo, a partir del reconocido y tradicional Festival Internacional de Teatro que se realiza todos los años y que en 2018 fue ya su edición Nº 14.ARQUITECTURA YFISONOMÍA URBANARafaela mantiene un perfil de casas bajas y un marcado contraste de estilos según sus barrios. Las primeras zonas en desarrollarse como es el área de la plaza principal "25 de Mayo", por ejemplo, aun se notan vestigios de las primeras casas. Además, barrios antiguos como 9 de Julio, Sarmiento, Villa Rosas o Alberdi, que fueron los primeros en formarse, también cuentan con casas de la época de fines del siglo XIX y principios del XX.Actualmente, la ciudad cuenta con 15 edificios cuya altura supera los 10 pisos. Sobre la avenida Mitre se encuentran las dos torres más altas de la ciudad: la Torre Piamonte y la Torre Mitre, ambas de 20 pisos y 60 metros de altura.En las cuatro avenidas centrales y en calles aledañas, aún existe el adoquinado. La presencia de esta roca como cobertura para las arterias genera polémica al día de hoy sobre si debe permanecer o debe ser retirado. Aunque la municipalidad lo refacciona cotidianamente y existen zonas que se encuentran en perfecto estado.El cuadrante comprendido por la calle Tucumán, las avenidas Brasil, Aconcagua y el Bv. Santa Fe, que encierra a los barrios Alberdi, Sarmiento y Villa Rosas, es la única zona de la ciudad cuyas calles van en forma diagonal a las del resto de la ciudad. Según la historia publicada por la revista local "El Satélite", esto se debe a que en el año que llegó el ferrocarril se debía construir en paralelo a las líneas férreas, y por ello al día de hoy esta fisonomía.En líneas generales, la zona urbana se extiende por la llanura pampeana, en lo que se conoce como pampa deprimida. El terreno central de la ciudad es más alto que los alrededores, la pendiente del mismo disminuye hacia el norte, y hacia el sur. Estas depresiones son los desniveles naturales por donde escurre el agua hacia el este, parte de la cuenca del Salado,​ por esta razón se han construido canales en ambos lados de la ciudad, con disposición oeste-este. En el caso del canal sur, este ha sido soterrado en casi toda su extensión por la zona urbana, el canal norte está en obras actualmente y significará una avance importante ante el grave problema de las inundaciones.La disposición de la ciudad es en damero con una plaza central de cuatro manzanas de extensión y cuatro boulevards que nacen en ella. La geografía urbana es homogénea, excepto en las zona noroeste donde las calles se hacen diagonales. Este cambio abrupto viene dado por la Avenida Mitre que se hizo para acortar camino hacia las estaciones de tren cuando este llegó a Rafaela en el siglo XIX. Esto le ha dado una fisonomía diferente a una amplia zona de la ciudad.La ciudad limita al sur con Susana, al norte con Lehmann, al oeste con Presidente Roca y al este con Bella Italia, formando con esta localidades el Aglomerado de Rafaela. Cuenta con 40 barrios y un microcentro.​ Se refuncionalizó la Ruta Nacional 34 en su paso por la ciudad, convirtiéndola en una avenida con canteros centrales en toda su extensión y uniendo los barrios ubicados al oeste de la misma.A diferencia de muchas otras ciudades argentinas de similar tamaño, Rafaela no se encuentra sobre una costa o la ribera, compartiendo esta característica con la vecina San Francisco.CLIMAEl clima de Rafaela es templado pampeano, con estaciones poco definidas. La temperatura varía entre los 5,75º de mínima promedio histórico de julio, el mes más frío, hasta los 31,6º de máxima promedio histórico de enero, el mes más cálido. Históricamente, el mes más lluvioso es marzo, con una media de 155 mm.Los vientos más comunes de la región son el viento norte, seco y sofocante, el pampero (o viento sur), frío, seco y violento que sopla del sudoeste y la sudestada, que es un viento húmedo.Son frecuentes dos fenómenos meteorológicos que afectan a la ciudad: las inundaciones y la sequía.El período de inundaciones suele darse a finales del verano durante los meses de febrero y marzo, cuando pueden llegar a llover más de 300 mm en un mes, un ejemplo de ello son las inundaciones de 2007, que afectaron a la ciudad.6​ Durante los meses de febrero y marzo de ese año llovieron 735 mm.7​ Las inundaciones no se dan todos los años, y sus efectos pueden ser mitigados mediante la construcción de desagües y canales.Las sequías, como la que sufre gran parte de la llanura pampeana desde 2007,8​ afectan económicamente a la ciudad, ya que las mermas de producción agropecuaria influyen en la agroindustria rafaelina.Por otro lado, la niebla durante el invierno es característica y el granizo es un fenómeno normal que, dada su poca intensidad y fuerza, raramente presenta problemas de consideración.Los únicos dos registros de una nevada en la ciudad (desde su fundación) es del 29 de agosto de 192210​ y el del 1 de agosto de 2011.​ECONOMIASe destaca por su producción industrial metalmecánica y láctea. Se encuentra en el corazón de la cuenca lechera, la más grande de Sudamérica, constituyéndose en su principal capital.Adicionalmente, las otras actividades de importancia son la agricultura y la ganadería. Rafaela cuenta con un parque industrial activo que recientemente se ha expandido con la creación del PAER (Parque de Actividades Económicas de Rafaela)​ en donde se encuentra localizado el ITEC (Instituto Técnico).TRANSPORTEEl sistema de transporte público y social de la ciudad de Rafaela es el conjunto de seis líneas de transporte de pasajeros que unen a la ciudad en todos sus puntos.Rafaela cuenta con seis líneas de colectivos urbanos locales que posibilitan la conexión de los distintos barrios con el micro centro, el edificio municipal y la Nueva Terminal de Ómnibus, que hasta el año 2009 se ubicaba en pleno centro, y se encuentra actualmente a la vera de la Ruta Nacional 34, al noroeste rafaelino. Esta recibe alrededor de 170 viajes diarios.FERROCARRILRafaela fue un punto importante de la red de ferrocarriles contando con tres líneas, los ferrocarriles Central Córdoba (FCCC), Provincial de Santa Fe (FCPSF, 1885) y Buenos Aires a Rosario (FCByR, 1887). La estación del FCByR, luego transferida al Ferrocarril Central Argentino y actualmente dentro de la jurisdicción del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, es la única operativa a 2009. Las dos primeras, denominadas coloquialmente Central Córdoba y Belgrano, forman parte de la red del Ferrocarril General Belgrano.Por la estación del Ferrocarril Mitre, concesionada a Nuevo Central Argentino, pasan mayormente trenes de transporte de cargas (minerales y granos). El servicio de pasajeros, a cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones, une la estación de Retiro con San Miguel de Tucumán.Las líneas Central Córdoba y Belgrano hoy se encuentran clausuradas por el cierre de ferrocarriles de 1992 durante la presidencia de Carlos Menem, aunque existe un proyecto para la reapertura del ferrocarril Belgrano, que eventualmente volvería a Rafaela.20​En 1888 se estableció el llamado Tranvía a Vapor de Rafaela, un servicio que conectaba a la ciudad con otras colonias hasta la localidad de Vila al oeste.​