Ripamonti en el centro de la escena de este nuevo aniversario de Rafaela

Este nuevo aniversario de la ciudad tiene en el centro de la escena a los Grandes Almacenes Ripamonti, un edificio cargado de significación para la ciudad y toda la región, que pese a su deterioro no deja de hablar a pesar de los años y continúa imprimiendo historia y cultura en nuestra comunidad.Por un lado, el Museo Histórico Municipal inauguró la muestra "Ripamonti, en lo tangible e intangible", una exposición que se puede disfrutar a través de un recorrido integral mediante las tres salas del Museo. En las mismas se pueden encontrar paneles con información arquitectónica del edificio y objetos que retratan la historia de la familia y la importancia socio-urbana de los Almacenes Ripamonti.Además, esta muestra cuenta con una maqueta escala 1:100 de los edificios Ripamonti que realizaron alumnos de la cátedra "Seminario Final de Investigación Arquitectónica"; de la Universidad Católica de Santa Fe - Facultad de Arquitectura, cuyos titulares son el Dr. Arquitecto Rubén Chiappero y la Mg. Arquitecta Luciana Tessio. Un trabajo que demuestra un profundo trabajo de investigación y valoración arquitectónica, reflejando físicamente la magnitud de esta empresa familiar.En la inauguración de esta instalación se contó con una inmejorable exposición a cargo del Lic. Daniel Imfeld, quien brindó una charla acerca de la historia de la familia Ripamonti, su relación con la ciudad y el avance urbano y económico que significó para la ciudad la mirada vanguardista de la familia Ripamonti.Con la misma consigna, el Lic. Rodolfo Zenklusen fue el encargado de liderar la charla “El origen de Rafaela y el papel que cumplió el Almacén de Ramos Generales Ripamonti”, organizada por el Foro de Entidades Profesionales de la ciudad, sumándose así a la agenda de actividades y celebraciones por un nuevo aniversario de Rafaela.La charla, se desarrolló en las instalaciones del CCIRR y tuvo como esquema la descripción de tres grandes períodos históricos en la formación de la ciudad: el momento de la colonización, los factores de desarrollo de la ciudad y las razones de progreso de Ripamonti.Por último, podemos mencionar la muestra fotográfica organizada por el Colegio de Arquitectos de la ciudad, a cargo de Mario Liotta inaugurada recientemente en las instalaciones del CAD 5. Esta actividad también tiene como objetivo ser parte de las celebraciones por los 137 años de Rafaela, sumando una perspectiva artística relacionada con el edificio, pero desde la actualidad. Bajo el título “El paso del tiempo no puede con la belleza…”, la muestra intenta reflejar en intensos detalles algunas características propias de la construcción y los rasgos históricos que todavía se sostienen a pesar del tiempo y el deterioro del edificio.EXPROPIACIÓN YNUEVO DESTINOAhora bien, en la actualidad y simultáneamente a todas estas muestras culturales e histórica, el edificio Ripamonti, se encuentra transitando un proceso de expropiación por parte del Estado. Cabe recordar que el Concejo Municipal votó por unanimidad la expropiación del inmueble y la Cámara de Senadores de la provincia le dio la media sanción a esta propuesta. La iniciativa autoriza a la Municipalidad de la ciudad de Rafaela a llevar adelante la acción expropiatoria de los inmuebles con cargo al Poder Ejecutivo Provincial.Por el momento resta la decisión de la Cámara de Diputados para transformar en Ley la expropiación y luego comenzar la negociación y compra del mismo. En este sentido, el intendente de la ciudad Luis Castellano, en la apertura de la Muestra del Museo Histórico, adelantó que se estará llevando a cabo un proceso participativo para determinar el destino final del predio de los ex Almacenes Ripamonti.Este será un punto de partida para una etapa de debate que incluirá una serie de foros de ideas donde la ciudadanía podrá expresar lo que espera de este lugar. La metodología a utilizar será asimilar a la que consagró al Viejo Mercado como un espacio destinado a la cultura de la ciudad.LA HISTORIALos Grandes Almacenes Ripamonti se mantuvieron activos por más de 8 décadas hasta que en los años 70, cierra sus puertas, teniendo el inmueble un importante valor histórico y cultural: cuenta con tres sótanos y posibles túneles que podrían vincularlo a otros edificios cercanos, según describe el proyecto de expropiación aprobado por el Senado.Dichos inmuebles, denominados como Conjunto Grandes Almacenes Ripamonti, han sido declarados "Monumento Histórico Provincial", mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 0592 del 24 de Marzo del 2000, con el fundamento que "el conjunto constituye uno de los pocos testimonios arquitectónicos que sobreviven desde los momentos fundacionales" y que "desde el punto de vista estético y formal de la edificación, guarda un armonioso equilibrio a partir del lenguaje común de una arquitectura italianizante que da unidad, tanto al sector destinado al uso comercial, como a las dependencias privadas y de la que se constituye en una valiosa expresión que trasciende el ámbito local."