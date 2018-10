El arte sustentable tiñe de colores a la ciudad

El Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR) junto al Liceo Municipal “Miguel Flores”, dependiente de la Secretaría de Cultura, inauguraron la 4ª Muestra de Arte + Sustentable, en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544).

Para ello realizó una intervención artística en el Pasaje Carcabuey con materiales reutilizados, entre ellos, telas, paraguas y tapitas. Asistieron a la inauguración el jardín N° 196 “Rosario Vera Peñaloza”, el Centro de día Fusión, Aprendizaje y Trabajo Discapacitado (FAD) y la Escuela N° 6393 Pablo Pizzurno.

La muestra permanecerá abierta desde el 22 de octubre hasta el 11 de noviembre y se podrá recorrer de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 20, sábados de 9 a 13, y domingos de 18 a 21, con entrada libre y gratuita. Para visitas guiadas solicitar turnos al 504579.

Quienes la recorran podrán votar por la obra que más le haya gustado y las diez más votadas serán exhibidas, como todos los años, en el Museo del Reciclado ubicado en el Complejo Ambiental de Rafaela.



TESTIMONIOS

María Paz Caruso, Directora del Instituto dio inicio a la actividad y contó el trabajo que se realiza junto a las escuelas todos los años dentro del programa “Escuelas + Sustentables”.

“Esta es una de las tantas actividades que realizamos con las escuelas de la ciudad, quienes con su compromiso nos ayudan a trabajar de forma diferente e innovadora con los niños y jóvenes de la ciudad. Estamos en el Pasaje donde también empezamos a proponer intervenciones urbanas”, comentó Caruso.

También, presentó a Yamil Jacobo, músico y luthier que tocó en vivo y mostró sus instrumentos artesanales: “Estos instrumentos los aprendí a hacer solo, jugando e investigando. Siempre traté de encontrar elementos en desuso para aprovecharlos, como por ejemplo una cacerola, que no servía más para cocinar, la aproveché para hacer la caja de resonancia de un instrumento, reutilicé huesos para hacer los puentes, adapté micrófonos y clavijeros de otros instrumentos que ya no servían y así fui armando algo nuevo”, contó Yamil.

Presenciaron también el inicio Daniela Caneva, docente del Liceo Municipal y Aldana Mo, estudiante del Profesorado en Artes Visuales del ISP N° 2 e integrante del Programa Creando Conciencia, quienes acompañaron y guiaron a las escuelas dentro de la propuesta “Arte + Sustentable” durante varios meses.

Daniela dijo que: “La conversión de lo que es descartable en arte me parece una idea fantástica. Las escuelas trabajaron muy bien, hubo un compromiso tanto de la parte directiva como la docente. El trabajo es muy enriquecedor, hemos podido visitar muchas escuelas y fuimos muy bien recibidas. Pudimos trabajar temáticas sustentables con los chicos y reforzar el recupero de materiales”. Además agregó: “Agradecemos muchísimo a quienes han participado y al Instituto por seguir creando y permitiendo transformar las cosas desde el arte y la imaginación”.

Por su parte, Aldana explicó: “Mi trabajo fue acompañar a las escuelas. Los chicos junto a las docentes crearon obras hermosas. Participaron 29 instituciones de los niveles educativos: inicial, primario, secundario y especial, y eso permitió darle a la muestra una variedad muy linda”.

Eugenia Eberhardt, coordinadora del eje educativo del Instituto, también presenció el inicio de la muestra y contó: “Estamos trabajando muy bien con las escuelas, sobre todo en separación de residuos. Arte + Sustentable me encantó, se ve que los chicos trabajan enganchados. Esperamos que les guste y que sigamos trabajando tan bien”.

Hicieron entrega de presentes y acompañaron al Instituto la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; la secretaria de Cultura, María Josefa Sabelotti; el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti; y el coordinador del área de Discapacidad, Marcelo Giego. Estas áreas también forman parte de la Muestra.