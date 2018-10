Macri le reclamó a Lifschitz que adhiera a la ley nacional de ART

BUENOS AIRES, 23 (NA).- El presidente Mauricio Macri visitó ayer de sorpresa la provincia de Santa Fe y le reclamó al gobernador Miguel Lifschitz que adhiera a la Ley Nacional de ART, al tiempo que consideró que "no es el momento de dudar ni tener miedo" para dar "las batallas que hay que dar para generar un cambio profundo".

Macri se pronunció de esta forma al inaugurar la Autopista Urbana de Rosario, que conecta a esa ciudad con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el intendente radical de la ciudad de Santa Fe, José Corral. "Necesitamos que Santa Fe adhiera" a la Ley de ART, dijo el jefe de Estado, y recordó que "es una de las provincias más grandes que no ha adherido" a esa legislación, luego de que ya lo hicieran 15 distritos.

El Presidente reiteró que los litigios laborales por accidentes de trabajo "han destruido pymes y pusieron en peligro empresas grandes y medianas". Por tal motivo, reclamó a las autoridades santafesinas adherir a la normativa nacional, con el objetivo de "que baje esa litigiosidad y vuelva la vocación de generar empleo y tomar gente nueva".

"Todos los días tenemos que pensar en cómo generar condiciones para que los argentinos podamos crecer. Hay que dar batallas, hay que animarse y no tenerle miedo aquellos que se creen los dueños de nuestras vidas y están por arriba de la ley. No es un momento para dudar, sino para demostrar nuestro coraje que estamos comprometidos para vivir mejor", afirmó Macri.

Al respecto, subrayó que para eso "hay que dar las batallas que hay que dar" e indicó que "un cambio profundo no se hace de un día para otro". "Tenemos que estar todos comprometidos, gobierno nacional, provinciales y municipales en simplificar la vida a los que quieren emprender, para que se desarrolle y cuidarnos de esos comportamientos tramposos que hemos tenido y estamos combatiendo", destacó el mandatario nacional en un breve discurso.

La visita de Macri a Rosario se informó poco antes de su llegada, y el gobernador de Santa Fe ya había emprendido su viaje a Buenos Aires, donde tenía previsto un encuentro con Sergio Massa y Margarita Stolbizer, supo NA de fuentes cercanas al gobernador socialista.

El jefe de Estado estuvo poco menos de una hora en Rosario y rápidamente emprendió su viaje a Salta, donde se mostró con el mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey, en el cierre de la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En Santa Fe, el Presidente inauguró un tramo de Circunvalación que conecta con la Ruta Nacional 34 y señaló que "esta obra no es un hecho aislado", al remarcar que forma parte "del plan de infraestructura" que se puso en marcha hace tres años, "tal vez el más importante de la historia que recorre el país con rutas, puentes, autopistas, aeropuertos, puestos, trenes".