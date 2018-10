El progresismo abrió mesa de diálogo para "acordar propuestas" para el país

Referentes del progresismo nacional se reunieron ayer, en Buenos Aires, para acordar “propuestas concretas” frente a la “crítica situación económica y social” del país, e iniciar una serie de diálogos con fuerzas políticas y sociales para “buscar consensos”.

El encuentro desarrollado en la sede del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro) contó la presencia del presidente del Partido Socialista (PS), Antonio Bonfatti; el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y junto a ellos, otros referentes del progresismo nacional como Margarita Stolbizer, Humberto Tumini, Mónica Fein, Carlos Fascendini, y Ricardo Alfonsín.

En la oportunidad compartieron una reunión con dirigentes del Frente Renovador encabezados por Sergio Massa, donde también estuvieron equipos de trabajo y referentes de los partidos políticos, con el objetivo de “analizar entre todos los sectores la situación nacional y consensuar una serie de puntos básicos para superarla”.

En ese marco, Bonfatti se mostró “preocupado por la realidad del país”, y precisó que el objetivo del encuentro fue “convocar a aquellos que tampoco están de acuerdo con lo que ocurrió en el país, y ni con el presente”.

El presidente del PS cree “prudente comenzar una ronda de diálogo con referentes de la política, economistas, representantes de los trabajadores, organizaciones sociales, y tratar de coincidir en temas que hacen a políticas de Estado”.

“No hablamos de un frente electoral ni de candidaturas –aclaró Bonfatti-, tenemos que partir de saber qué país queremos. Debemos deponer actitudes individuales o sectoriales, y lograr construir una agenda que involucre a la mayoría de los argentinos, sino van a seguir gobernando quienes no han dado respuestas en los últimos años. Hay una necesidad de dialogar entre los argentinos, y convocar a todos aquellos con quienes podemos coincidir en un proyecto de Nación”.



AGENDA COMÚN

En tanto, Massa coincidió con Bonfatti en afirmar que “el primer error es abordar las cosas desde el personalismo, y no desde las ideas. Argentina necesita humildad y sensibilidad para poner por delante una agenda para el desarrollo del país”.

El líder del Frente Renovar llamó a “definir cuál es el país que queremos y las políticas que les vamos a ofrecer a los argentinos, y recién después de ahí discutir personas, es lo más sensato para romper con las ideas de desilusión de liderazgos personales construidos en base a marketing”.

A su turno, Lifschitz convocó a “salir de la grieta”, y se mostró crítico del gobierno de Cambiemos, no solo “desde un punto de vista ideológico, sino también por los resultados que están a la vista, porque se promedió una inflación de menos de un dígito, y está cercana al 50 por ciento, se prometió crecimiento e inversiones, y estamos en una recesión, y se prometió reducir la pobreza y no ha ocurrido”.

“El gran desafío –planteó el gobernador de Santa Fe-, es cómo pasamos de la mirada crítica a la construcción de un proyecto de futuro para la Argentina, que nos pueda encontrar a hombres y mujeres de distintas extracciones políticas, con quienes compartamos una visión común del país”.



PROGRAMAS Y ETICA

Previamente, Stolbizer aclaró que una “base de acuerdos programáticos y éticos”, son los “límites” del espacio, y acordó en ponerse “de acuerdo sobre el país que queremos entre personas con las que sentimos confianza”,

Tumini, precisó que se debatió sobre la deuda, la defensa de los recursos naturales, la igualdad de género, el Estado, el modelo productivo y economía popular, la democracia participativa, y el combate a la corrupción.

“Soy de los que creen en el diálogo como un recurso político fundamental, y valorizar el consenso para resolver los problemas difíciles”, subrayó Alfonsín, y añadió: “Tenemos que demostrarle a la sociedad que la política está a la altura de las circunstancias, que no se preocupa por cuestiones electorales, y eso no es tarea de un solo partido político”.

A lo largo de la reunión, se abordaron cuestiones sociales, económicas, trabajo y producción, educación, seguridad, entre otras. Y se proyectaron caminos y estrategias para continuar instalando la expresión del espacio progresista dentro del contexto político nacional.