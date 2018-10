En la tarde de ayer estuvo en Sodecar el presidente de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada) Carlos Iannizzotto, en el marco de la asamblea general ordinaria de Uncoga (Federación de Cooperativas Agropecuarias). "Es una de las federaciones más firmes y prósperas, y es un orgullo para Coninagro poder estar esta esta asamblea", destacó. Coninagro tiene 800 cooperativas con 120.000 productores en la mayoría de las producciones regionales y provinciales de la Argentina.

Luego de la presentación del presidente de Uncoga Roberto Trosero, el visitante de la provincia de Mendoza brindó una conferencia de prensa. "Queremos estar cerca del productor y de nuestras cooperativas porque la dirigencia tiene que estar sintonizada con las necesidades de los asociados. En la complejidad tiene que haber políticas diferenciales y es lo que viene solicitado esta entidad en una situación del mercado interno con restricciones, problemáticas, recesión. La macroeconomía no soluciona los problemas de las economías regionales, mientra el Gobierno intenta solucionar los problemas cambiario, financiero, el déficit del Estado. El productor recibe un porcentaje mínimo del precio final que llega a la góndola. Los dos extremos de la cadena están siendo perjudicados, sin descuidar los sectores industrial y comercial", dijo.

Ante la consulta de este cronista de LA OPINION sobre por qué los Gobierno (actual y anterior) no convocan a una gran mesa de concertación nacional entre los distintos actores sociales para solucionar problemas de fondo, por ejemplo la inflación, respondiendo que "somos muy partidarios de lo que usted propone, uno de los aspectos que siempre hemos difundido se necesitan políticas de acuerdo y consenso, en un diálogo que proponga medidas que abarquen tanto la coyuntura como políticas de Estado que establezcan condiciones de previsibilidad para todas las producciones. Tenemos problemas estructurales de informalidad y marginalidad, con estas tasas de interés y esta cantidad de impuestos habrá más informalidad y marginalidad, para entrar en el sistema financiero no hay crédito, para qué blanquear la situación si cada vez hay más impuestos y la rentabilidad es menor. Sumado al problema de déficit del Estado, inflación, los costos laborales. Participamos en 19 mesas de competitividad de la Secretaría de Agroindustria, pero falta el Estado tenga un papel más cerca de la problemática en la actitud de favorecer el bien común y condiciones para mejorar con instrumentos".

Sobre el proyecto del Gobierno para aplicar ganancias a las cooperativas, expresó que "hay una voracidad fiscal y una orientación de enfoque que no compartimos en absoluto. Está buscando aplicar impuestos donde no los puede aplicar. Las cooperativas no producen ganancias. En Mendoza nos unimos no para producir ganancias sino para un mejor servicio para nuestra actividad que es hacer vino. Yo pago ganancias, pero la cooperativa no tiene por qué pagarla porque no busca ninguna rentabilidad".



EN EL MUNICIPIO

Previamente fue recibido por el intendente Luis Castellano, quienes dialogaron sobre la situación actual de las economías regionales, la presentación de un proyecto de la entidad agropecuaria en el Congreso Nacional para potenciar las economías de la región a través de consorcios y teniendo como polo productivo a nuestra ciudad a través del Parque Industrial y el Parque de Actividades Económicas. También se analizó la coyuntura por la que están atravesando las pymes con sectores que sufren alta carga impositiva, la influencia del factor climático, las altas tasas en materia de créditos y la caída en las ventas que afecta a varios sectores de la producción.