Tékton, un emprendimiento a base de materiales reutilizados

Esta semana el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela eligió compartir la acción de Mauro Mateu, carpintero rafaelino que vive junto a Paula, su pareja, y sus seis hijos: Camila (20), Lautaro (16), Lorenzo (15), Canela (10), Octavio (8) y Anita (3). Mauro tiene un emprendimiento propio llamado Tektón en el cual se dedica a la fabricación de objetos a través de madera de pallets.

Como todos los viernes, se busca contar buenas prácticas ambientales que realizan vecinos de nuestra ciudad. Para ello, el Instituto se vale de sus redes sociales con el objetivo de incentivar a más ciudadanos a impactar positivamente en el ambiente con acciones cotidianas.

Mauro, junto a su familia, vive en barrio Guillermo Lehmann, y confecciona bancos, mesas, maceteros, cajones multiuso, decorativos para patios, entre otros elementos con material reutilizado.

INICIOS DE TÉKTON

Tékton significa artesano en el idioma griego y es el nombre que lleva el emprendimiento de Mauro. "Comencé hace dos años cuando me quedé sin trabajo en una carpintería. Lo hablé con mi familia y decidimos apostar al emprendimiento", contó el vecino.

Mauro utiliza pallets para la fabricación de muebles: "Esta idea se inició porque no tenía un capital para empezar, entonces encontré en ellos un recurso válido", explicó. Mauro también dijo que es el compromiso familiar lo que permite que el proyecto funcione: "Nos ayudamos entre todos".



EL MERCADO DE HOY

En Tékton, Mauro y su familia elaboran artesanalmente bancos, mesas, maceteros, cajones multiuso, decorativos para patios y muchos muebles más. "Tenemos mucho trabajo y se debe a varios factores: variedad de piezas, precio, confianza y calidad del producto".

"Además, mi señora trabaja con una paisajista, lo cual hace que combinemos cuando es necesario. También mis hijos, Lautaro y Lorenzo, me ayudan a desarmar pallets cuando entran trabajos grandes. De esta manera, ganó tiempo diseñando y armando la estructura", explicó Mauro y detalló la división familiar de tareas.



LADO AMBIENTAL DEL PROYECTO

"En nuestro hogar inculcamos el respeto por el medio ambiente. Desde lo laboral aplicamos el recupero de materiales: cuando desarmamos los pallets, los clavos se acumulan, el aserrín sobrante lo utilizamos como abono para la tierra y tablas que ya no sirven las usamos como leña. En casa no se tira nada, tratamos de darle un nuevo uso a las cosas". También manifestó que en su hogar separan los residuos y producen alimentos en una huerta propia.



LO QUE SE VIENE, EL FUTURO

"Estoy haciendo diferentes cursos como emprendedor, me estoy capacitando para instalar mi propio sello dentro del mercado. Me gustaría fabricar distintos productos y tenerlos en stock para ofrecerle al cliente". Además, Mauro confesó que: "Soy apasionado por la música y la construcción de instrumentos de percusión es una cuenta pendiente. Después a nivel personal, agrandar el taller para tener más comodidad es el próximo paso desde lo edilicio".