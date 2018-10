Sensaciones y sentimientos

CAPRICHOSOS NOMBRES DE “FACTURAS”

Si hay algo fácil de nombrar, son las facturas.

Son esos objetos que están incorporados a nosotros como las células.

Ustedes, lectores, y nosotros, como en el tema que tan bien canta Sinatra, las llevamos bajo la piel.

Son nuestras como el aire, como Gardel, como Spinetta, como Charly García, pero con una pequeña y gran diferencia.

Las comemos.

La vida de las facturas es corta, pero intensa: nos dan ilusión siendo una versión gastronómica de la felicidad que se confirma viendo luego el platito vacío.

Y como todos los objetos (perdón por llamarlos tan masivamente) que son parte de nuestra buena vida diaria, reciben nombres que implican aceptación total, tentación instantánea y perenne al mismo tiempo. Y con todo el cariño que merecen, esos nombres son simpáticos, representativos de lo que nos rodea.

Como la luna, que inspiró la factura más icónica que, curiosamente, tiene forma de cuarto menguante.

Las medias lunas están dentro del grupo con nombre tangible, o comestiblemente lógico y que refieren a objetos habituales. Es el caso también de los cañoncitos, dispuestos siempre a disparar una promisoria carga de dulce de leche (hay en una de sus originales variantes las que simulan una especie de ferrocarril). Los pañuelitos, margaritas y las estacionales roscas son asimismo del mismo grupo. También existen de ellas dos con nombre con mala prensa: las circulares de buen tamaño y las que se grafican con los dedos de la mano haciendo una “U”.

Adheridas al café como la piel y los huesos, algunas reciben nombres caprichosos sin relación a simple vista (o a simple mordida) con el objeto que las ha inspirado.

Como los sacramentos (también vigilantes), y las -o los- jesuitas, no implicando ellas que la gente soltera al comerla quede automáticamente casada, ni que se ocupen de controlar el orden en las mesas donde preside el café, ni que sientan la necesidad de educar, como hicieron los religiosos con nuestros indígenas ancestrales.

Las facturas son parte del paisaje urbano y de su folclore.

Se puede decir que tienen vida. Notarán ustedes lectores, si ponen atención, que cuando en una mesa alguien deja una porción o mitad de sacramento o media luna sin comer, esa fracción ninguneada deja oír un resignado quejido, esperando -eso sí-, que otro les haga la justicia y el honor, pero como por una cuestión de elemental educación nadie lo hace, esos restos de discriminadas facturas se abandonan al silencio esperanzado.

Hasta aquí hemos dicho bastante de las cotidianas facturas, pero en el nombre de ellas hay una contradicción insalvable.

Después de haber hablado de algunos de los distintos tipos de facturas (no excluyentes de otras no menos sabrosas que desconocemos) notamos que no hemos mirado al árbol principal del bosque, el emblemático, el que le da nombre y establece su tipo gastronómico.

¿Por qué llamar “facturas” a esos tan incitantes y popularizados productos de masa?

No se puede entender por la lógica ni por la forma, cuando lo primero que viene a la memoria son esos rechazados y rechazables rectángulos de papel más o menos fino que reclaman con pragmática frialdad, la necesidad de abonar perentoriamente una cuenta.