Es común leer en los Diarios que cuando un menor comete un delito, termina el artículo con " fue entregado a sus progenitores".

Es decir, se toman los datos del menor, domicilio, nombre de los padres o tutores, profesión de los mismos, etc.etc., pero sanción ¡ninguna!.

Es menester, ese menor que ya tiene idea de lo que está bien y de lo que está mal, al ser liberado es posible que vuelva a delinquir.

Pongo por edad mínima "los doce años".

Entonces es menester que en la Capital Federal, y en la Capital de cada Provincia se establezcan "Centros de Recuperación de Menores".

Por ejemplo tenemos cerca de la Capital Federal a la Isla Martín García, la cual sirvió, en otras épocas, para detener a exPresidentes, sirva actualmente para Primer Centro de Rehabilitación de Menores, quienes por la mañana bien temprano, deberían asistir a una especie de división escolar, con enseñanza de Matemática,Castellano, Historia Argentina, Geografía Argentina, Literatura, etc.; y crear una materia especial que será Conducta Social.

Por la tarde, a la pala, rastrillo, azada, etc., para cultivar hortalizas, legumbres de toda clase, cuyo producido irá a los centros comunitarios a muy bajo precio, ya que siempre están necesitados de dichos artículos.

Desde luego sin olvidar los actos patrióticos para el 25 de Mayo, 9 de Julio, y los datos biográficos de Moreno, Belgrano, San Martín, Sarmiento, Güemes, etc., designando al efecto a los de mejor conducta y capacidad para ser los abanderados en los actos. A los cuales se invitará a los padres y/o tutores y allegado, e incluso que algunos de los menores hagan uso de la palabra, referida al acto. Veremos que en poco tiempo cómo mejorarán dichos menores.

También se establecerá una remuneración , por horas trabajadas por los menores, la cual le será entregada al retirarse del Centro, remuneración que será obtenida por la venta a precios muy acomodados, de la producción a los Centros Comunitarios. El resto de lo entregado a los Menores irá a un Fondo Especial del Centro, para sus sostenimiento.

A tales efectos el Centro contará con un Director General, tres Directores Suplentes, encargado con un Reglamento Orgánico especial para el funcionamiento del organismo.

¡Soñara no cuesta nada!.Pero algo hay que hacer para bien de nuestra Patria, porque sino en algún momento nos vamos a encontrar con un sinnúmero de menores delincuentes, en vez de formar muy buenos ciudadanos,que es lo que necesita nuestro país.