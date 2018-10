Atlético venció al "9" y festejó Morteros

El domingo se disputó la última fecha del torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino. Tras las consagraciones anteriores en la A2 de Juventud de Humboldt, tanto en primera como en reserva, el mayor interés radicaba en la definición de la A1 con el partido entre Atlético y 9 de Julio de Rafaela en el sintético del CRAR. El equipo juliense necesitaba el triunfo para consagrarse o un empate para forzar un partido definitorio con 9 de Julio de Morteros, pero finalmente fue triunfo de las celestes por 3 a 2, con goles de Camila Bertolini, Norma Cayo y Nahir González, mientras que Aldana Guzmán señaló los dos goles de las Leonas rojiblancas, uno de ellos de penal.

Este resultado permitió el festejo, sin jugar ya que tuvo fecha libre, del elenco morterense dirigido por Pablo Pardini. En esta fecha se definieron también todos los clasificados para la Copa Challenger.



RESULTADOS CAMPEONATO A1

Cancha de CRAR: Sub 13, A. San Jorge 8 vs Sarmiento de Humboldt 0; Sub 15, San Jorge 1 vs Sarmiento de Humboldt 2; Sub 18, A. San Jorge 1 vs Sarmiento 0 y Primera, A. San Jorge 5 vs Sarmiento 0.

Sub 15: 9 de Julio de Rafaela 10 vs Atlético Rafaela 1; Sub 18, 9 de Julio de Rafaela 5 vs Ben Hur 0; Primera, 9 de Julio 2 vs Atlético Rafaela 3 e Intermedia, 9 de Julio de Rafaela 5 vs Atlético Rafaela 1.

Cancha Bochazo de San Vicente: Sub 13, B. Bochazo 3 vs Unión de Sunchales 0; primera, Bochazo 1 vs Unión 0 e Intermedia, Bochazo 2 vs Unión 1.



RESULTADOS CAMPEONATO A2

Cancha Antártida (San Francisco): Primera, Libertad 3 vs Moreno de Lehmann 3; Intermedia, Libertad 1 vs Moreno 2.

Cancha Sportivo Norte: Primera, Sportivo Norte 3 vs Juventud Unida de Humboldt 1; Intermedia, Sportivo Norte 0 vs Juventud de Humboldt 2 (suspendido por lluvia faltando 23 minutos).

Cancha Belgrano de Sa Pereira: Primera, Belgrano 0 vs Dep. Bella Italia 4; Intermedia, Belgrano 0 vs Dep. Bella Italia 2.

Cancha Arroyito: Primera, Municipal de Tránsito 3 vs Ben Hur 0; Intermedia, Municipal 3 vs Ben Hur 0.



LOS CAMPEONES

De esta forma los campeones de cada categoría son los siguientes: Sub13 damas: Atlético San Jorge.

Sub15 damas: Centro de Brinkmann. Sub18 damas: Atlético San Jorge.

Primera damas: 9 de Julio de Morteros. Intermedia damas: deben disputar un partido finish en horario a definir el día domingo 28 de octubre los equipos 9 de Julio de Rafaela vs 9 de Julio de Morteros.

Clasificados: los clasificados para disputar la edición 2018 de la copa Challenger mayores damas son: 9 de Julio de Morteros (1 A1); Juventud de Humboldt (1 A2); Atlético San Jorge (2 A1); Sportivo Norte de Rafaela (2 A2); 9 de Julio de Rafaela (3 A1); Dep. Bella Italia (3 A2) y los invitados: Atlético Tostado (interior oeste) y Calchaquí F.C. (interior este).