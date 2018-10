Mesa de Lechería: nuevas charlas y conclusiones

En el mediodía de ayer, se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Mesa Provincial Lechera, con la presencia de la Ministra de Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, donde se abordaron temas de la ampliación de la institucionalidad de los precios de referencia y de instrumentar el pago por sólidos para fortalecer la competitividad del sector.

Este fue uno de los puntos abordados, junto con el de calidad de leche, donde la provincia quiere que se implemente justamente el pago por sólido y en donde la Nación también se puso en ese camino luego de muchas presiones de los productores.

Como bien se sabe, los productores quieren cambiar el concepto de precio por litro que hoy hasta el mismo productor lo tiene instaurado de esa misma manera y que pondría en igualdad de condiciones a muchos productores. "Hay productores chicos que entregan mucha mejor calidad de leche con más sólidos que productores grandes, lo que va a posibilitar que un productor chico cobre mejor precio que uno grande", le dijo a LA OPINION Fernando Córdoba, presidente de Meprolsafe.

Además se abordaron el tema contratos, que es algo que propone CARSFE, donde los productores no van a poner los contratos siempre y cuando exista alguna formación de precio. Estuvo entre los presentes el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Pedro Rostagno.



UN PLAN SANITARIO

Roberto Tión, secretario de Lechería de Santa Fe, expresó al término de la reunión que "ya llegando a fin de año, después de 11 meses de gestión, hemos abordado casi como tema principal el poder implementar en la provincia, ya que estaría reglamentado por resolución, pero todavía hoy en el sistema y el sector lechero están pagando por litro de leche fluido y la idea era junto con la parte de la producción de industrias y CARSFE como representante de un gran sector, a pensar de qué forma podemos implementar inmediatamente, el pago por sólido, por calidad de leche en la provincia"destacó el dirigente.

Entre otros puntos mencionados, se dialogó sobre la posibilidad de hacer un contrato o un acuerdo entre partes, tal cual lo expresaba Córdoba, entre las industrias y productores, con un compromiso de entrega de acuerdo a las distintas demandas de parte de los precios como de caridad, la entrega y compromiso de la leche a las industrias.

También hablaron de infraestructura, vial y sobretodo de energía, de buenas prácticas en producción primaria y en las industrias también en el sector lechero. "Queremos realizar un plan sanitario que la Ministra avala. Un plan sanitario fuerte que garantice al consumidor de alimentos que se está cumpliendo con todos los requisitos sanitarios. La provincia tiene el precio referencial que lo damos a conocer desde el Ministerio, ya que la idea de la Ministra es hacer participar a alguna de las universidades, junto con la bolsa de comercio para que sean ellos los que transmitan los precios sugeridos por mes de litro de leche", dijo Tion y sostuvo que "nosotros tenemos emitido mensualmente el precio de referencia que surge de la recepción de la información de todas las industrias que nos hace a nosotros el Ministerio, y después de un juego de items de distintos productos que salen de fábrica, resulta un precio sugerido, de litro de leche que se pagó a mes vencido. Dentro de esa metodología, la idea es realizarla en el Ministerio pero también hacerlo afuera, con otro organismo público como son las universidades o como puede llegar a ser la bolsa de comercio. La idea es que el mes vencido sea anunciado el 20 o 25 de cada mes, donde vamos intentarlo reducirlo a menos días para pasar un precio sugerido que sale por informaciones que aportan las industrias", destacó.

Sobre esto, dijo que "no hablo de transparencias porque el Ministerio de producción esos precios sale de una total transparencia, pero si no ser el Ministerio de Producción el único que lo pase. Así que el año que viene va a seguir la rutina cómo viene haciendo la provincia de Santa Fe hace dos años", finalizó.