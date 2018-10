Segunda fecha de las Copas de Oro y Plata

El sábado se disputó la segunda fecha de la Copa de Oro y Copa de Plata, el certamen final de la temporada de las divisiones inferiores de Primera A, donde los equipos se dividieron de acuerdo al puntaje de la tabla general en el resto del año. Hubo fecha libre en la Copa de Oro para Libertad de Sunchales.

Estos fueron los resultados:



COPA DE ORO

Quinta división: Atlético Rafaela 3 (Ignacio Sanmartino, Facundo Hang e Ignacio Ekart) - Ben Hur 3 (Tomás Asteggiano -2- y Pablo Palomeque); Ferrocarril del Estado 0 - Unión 3 (Francisco Giubergia -2- y Lucas Cristaldo).

Sexta división: Atlético 2 (Francisco Mian y Ayrton Spinardi) - Ben Hur 0 y Ferro 2 (Agustín Valenzuela y Federico Malano) - Unión 1 (Tiago Bilan).

Séptima división: Atlético 5 (Bruno Riberi -2-, Juan López -2- y Gino Albertengo) - Ben Hur 2 (Joaquín Taborda y Agustín Bianciotto) y Ferro 4 (Agustín Gigena -2-, Uriel Sandoval y Josué Merlo) - Unión 3 (Darien Juarez, Danilo Quiroga y Julián Kerk).

Octava división: Atlético 0 - Ben Hur 1 (Federico Dunky) y Ferro 1 (Agustín Torres) - Unión 0.

Novena división: Atlético 5 (Máximo Galván, Santino Stricker, Ignacio Minighini, Benjamín Gagliardo y Misael Rodriguez) - Ben Hur 0 y Ferro 1 (Alexis Acosta) - Unión 0.

Novena especial: Atlético Rafaela 4 (Tomás Sosa, Martín Williner Ibañez y Francisco De Micheli -2-) - Ben Hur 0 y Ferro 1 (Luciano Córdoba) - Unión 1 (Thiago Triverio).

Categoría 2006: Ben Hur 1 (Camilo Alberto) - Atlético 2 (Tomás Pérez -2-) y Unión 2 (Diego Ruata y Julián Villarruel) - Ferro 1 (Felipe Soffietti).

Categoría 2007: Ben Hur 0 - Atlético 1 (Valentino Gandín) y Unión 2 (Matías Bertero -2-) - Ferro 1 (Diego Villarreal).



COPA DE PLATA

Quinta división: Quilmes 2 (Cristian Suarez y Enzo Rojas) - 9 de Julio 1 (Augusto Baldesarre); Sp. Norte 1 (Facundo Maldonado) - Peñarol 3 (Nahuel Nuñez, Ignacio Dietz y Ezequiel Cabral); Independiente 0 - Brown 3 (Facundo Ruffiner -2- y Alex Santillán).

Sexta división: Quilmes 0 - 9 de Julio 2 (Iván Gómez y SAntiago Lell); Independiente 0 - Brown 1 (Nicolás Oviedo). Sp. Norte 0 - Peñarol 1 (por no presentar divisional).

Séptima división: Quilmes 1 (José Yopfe) - 9 de Julio 1 (Esteban Guzmán); Sp. Norte 0 - Peñarol 0. Independiente 1 - Brown 0 (por no presentar divisional).

Octava división: Quilmes 1 (Agustín Herlein) - 9 de Julio 0; Sp. Norte 0 - Peñarol 1 (Santiago Sarco); Independiente 0 - Brown 3 (Fabrizio Sacco, Valentín Pepe y Nahuel Sandrone).

Novena división: Quilmes 1 (Facundo Sosa) - 9 de Julio 1 (Lucas García); Sp. Norte 0 - Peñarol 2 (Franco Suarez y Joel Bonifacio); Independiente 0 - Brown 4 (Facundo Isla -3-, Atuel Cuello). Novena especial: Quilmes 2 (Franco Garcia y Facundo Corbat) - 9 de Julio 0.

Categoría 2006: 9 de Julio 2 (Mariano Gómez y Gonzalo Ayala) - Quilmes 0; Peñarol 1 (Benjamin Rosales) - Sp. Norte 1 (Mayco López) y Brown 0 - Independiente de San Cristóbal 0.

Categoría 2007: Brown 1 - Independiente 0, por no presentar divisional; Peñarol 0 - Sp. Norte 4 (Santiago Spahn, Sebastián Ojeda -2- y Rodrigo Ballejo); 9 de Julio 2 (Mauricio Olmos y Juan Olmos) - Quilmes 2 (Tomás Molina y Thiago Cabrera).