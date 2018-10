"Me siento contento y agradecido!"

Tras la difusión de los resultados de la edición 2018 del concurso del Fondo Editorial Municipal, Mauro Gentinetti, ganador del segundo premio, publicó en su cuenta de Facebook una suerte de confesión sobre su relación con las letras, su crecimiento tras tanta lectura y producciones y su necesidad de canalizar esa energía creativa literaria."Hace un tiempo me conmoví con "Pequeñas intenciones" de Jorge Consiglio. El año pasado, un amigo me leyó "El último reflejo de la tarde" y descubrí la potencia de Alejandra Zina. Hace unos meses me emocioné escuchando a Franco Rivero, y su "Olfato y gusto". Gracias al concurso del Fondo Editorial Municipal, estos tres autores leyeron un texto mío. Y lo eligieron para el segundo premio. Por ellos; porque Ana Ojeda fue la ganadora; por compartir una distinción junto a Regina Grisolia; y porque la obra es el resultado de un proceso donde los amigos y las amigas de ERA tuvieron mucho que ver (incluida la propia ganadora), es que hoy me siento muy contento y agradecido".