Estafaron por $ 1.000 M y quedaron todos libres

El viernes pasado, 15 personas resultaron imputadas por una megaestafa multimillonaria cometida en el sur provincial. Ahora, se conoció la decisión del juez de Venado Tuerto Benjamín Revori de no dictarles prisión preventiva, como se esperaba desde el Ministerio Público de la Acusación y desde el gobierno provincial. De esta forma, quedaron libres.

Es así que los abogados, escribanos, contadores y médicos que conformaban la banda delictiva que se apropiaba de inmuebles de personas fallecidas o mayores de edad sin herederos, recuperaron la libertad el sábado.

Para tomar esta decisión, el juez Revori entendió que no existe peligrosidad procesal ya que no quedó demostrado que los imputados puedan entorpecer la investigación o intentar fugarse.

En la mañana de ayer -según consignó radio LT10 de la capital provincial- el fiscal del caso, Matías Merlo, dialogó con el medio de comunicación y calificó de “errónea y de gravedad institucional” la resolución de Revori.

También hizo lo propio el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Y poco después, en conferencia de prensa, su par de Justicia Ricardo Silberstein se expresó en igual sentido. Y lo hizo con duras palabras.

En diálogo con El Cuarto Poder, el fiscal de la Unidad Fiscal de Melincué que imputó a los acusados, Matías Merlo, consideró que decisión del juez es "errónea y de gravedad institucional" y aunque no la comparte, "trata de respetarla".



PULLARO Y

SILBERSTEIN

El ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro criticó la decisión del juez de Venado Tuerto, que le dio la libertad a los integrantes de la presunta asociación ilícita, sospechada por estafas inmobiliarias por aproximadamente 25 millones de dólares, y dijo que: “Da impotencia que ante tanta prueba contundente, resultado del trabajo de investigación que se realizó con el Ministerio Público de la Acusación para desbaratar a esta banda de guantes blancos, un juez decida que sigan libres”, señaló Pullaro en declaraciones recabadas por el portal Rosario 3.

Por su parte el ministro de Justicia Ricardo Silberstein, se expresó en igual sentido, con duras palabras: “Los fallos de los jueces son actos públicos que tienen un contenido político, actos de comunicación simbólica a la sociedad. ¿Qué puede ver la sociedad de determinado fallo en el que organizaciones criminales que cometen este tipo de delitos, donde se prueba que tratan de parar y manejar las causas, que tienen una enorme capacidad de adulteración y de trabar las investigaciones; tienen un trato privilegiado?”, dijo Silberstein indignado.