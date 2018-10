Servicios para el 24 de octubre

Con motivo de la celebración de los 137 años de la formación de Rafaela, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, informa que ha dispuesto un cronograma especial para sus servicios el día miércoles 24.

* Recolección domiciliaria: el martes 23 no habrá recolección de residuos. La tarea se reiniciará el miércoles 24 por la noche con la recolección domiciliaria de los residuos biodegradables.

* Minibuses: el servicio de transporte público de pasajeros se brindará de manera normal en sus 5 líneas con frecuencias cada 30 minutos.

* ZEC: el miércoles 24 se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado de manera normal y en los horarios habituales.

* Cementerio: el Cementerio Municipal abrirá al público el día miércoles 24 en su horario habitual de 7:30 a 19:30. Cabe aclarar que la administración permanecerá cerrada y el servicio de sepelio será normal en caso de ser convocado.

* Estación de Residuos Clasificados: la ERC funcionará de manera normal en la jornada del miércoles 24. En el lugar los vecinos podrán depositar los residuos recuperables y especiales en el horario de 7 a 19.

* Complejo Ambiental: no abrirá sus puertas durante el miércoles 24, retomando su actividad el jueves 25.

* Atención al público: el miércoles 24 no se atenderá al público en el edificio municipal y en las demás dependencias. Tampoco se brindará los servicios de Rafaela en Acción.