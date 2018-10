Libertad no pudo en el final frente al Flamengo

Libertad de Sunchales hizo un gran partido ante el Flamengo, pero finalmente perdió por 98 a 86 en el primer juego del Grupo D de la Liga Sudamericana de Básquetbol, disputado ayer en el Palacio Peñarol de Montevideo.

Los Tigres estuvieron peleando hasta el final mano a mano, lo cual es un importante aliciente en el objetivo de obtener el segundo cupo que disputará con los locales Welcome y Goes, ya que en la teoría los cariocas son favoritos a terminar primeros.

El elenco dirigido por Sebastián Saborido sorprendió ganando 29 a 19 el primer cuarto y manteniendo una buena ventaja al descanso largo, 47 a 39. El experimentado Juan Cangelosi fue uno de los puntos altos en esa primera mitad.

Flamengo reaccionó en el segundo tiempo y tuvo mucha mas eficacia, con un buen trabajo del argentino Franco Balbi y de Marquinhos, sumada a la jerarquía del ex NBA Anderson Varejao cerca de los tableros. De tal modo, terminó cerrando con mayor claridad el juego.

Libertad: Copello 8, Cuello 13, Saglietti 18, Cangelosi 17 y Kelley 11 (fi). Augusto Alonso 4, Caffaro 7, Figueredo 1 y Zago 7. DT: S. Saborido.

Flamengo: Balbi 18, Nesbitt 7, Ramos 24, Marquinhos 16 y Anderson Varejao 8 (fi). Crescenzi 3, Rafael Mineiro 12, Olivinha 2, Rossetto 5, Jonathan Dos Santos 3. DT: Gustavo Conti.



PARA HOY

Libertad volverá a jugar hoy a las 18.45 con Welcome, mientras que mañana a las 21 cerrará el grupo con Goes.