Luis Secco: “la corrección está en marcha”

Ayer se llevó a cabo la Asamblea de renovación de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela. Como viene sucediendo en los últimos tiempos, cada dos años se hace una invitación a una reconocida persona para hacer hincapié sobre algunos temas específicos. En esta ocasión, se eligió a un especialista en economía, como lo es Luis Secco, quien dio una disertación y nos instruyó acerca del momento actual de nuestra economía y hacia dónde vamos.

Secco es licenciado en Economía y Magister en Disciplinas Bancarias por la Universidad Nacional de La Plata. En 2002 fundó su propio estudio de consultoría económica, Perspectivas Económicas, del cual es director. Además es editor de la newsletter que lleva el mismo nombre. Durante 2016, se desempeñó como Jefe de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Banco Nación. Es columnista invitado en Perfil, Infobae, Cronista y Clarín y es entrevistado habitual por numerosos medios gráficos, radiales y televisivos, tanto nacionales como extranjeros.

En diálogo con los medios locales, Secco se refirió a la realidad y al futuro de la economía argentina. “Estamos atravesando un período de recesión al alta inflación que probablemente en los próximos meses sigan dando malas noticias. Básicamente, por este nuevo acuerdo con el FMI, que supone una política monetaria y fiscal más dura que la que teníamos. Y eso es recesivo, pero ese es el camino para lograr una menor inflación y sobre todo, que se corrijan los desequilibrios que nos trajeron a la crisis de confianza que arrancó en abril y que todavía cuesta superar. Está cayendo el déficit fiscal, el balance del Banco Central mejora lentamente, algo que es muy bueno. Pero cómo reconcilias eso con los datos tan malos que hay en materia de actividad económica e inflación. El rol que el gobierno no puede cumplir es la de generar una expectativa de decir por esto hay que atravesar, son malos los datos pero estamos mejorando la macroeconomía. Pero claro, la gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, es difícil pedirle paciencia. El programa económico previo de la administración Macri suponía una corrección de los desequilibrios macro gradual. Básicamente, eran el déficit fiscal y la inflación. Pero en el camino se fueron agravando otros desequilibrios, como el déficit externo y el balance del Banco Central. En ese marco de incongruencia, se generó una crisis de confianza que había que atacarla. Para eso se fue el Fondo Monetario con lo que era el Acuerdo 1, que era bastante imperfecto. Y ahora tenemos el Acuerdo 2, que es bastante mejor que el primero y que supone la corrección de esos tres desequilibrios, el fiscal, el externo y el balance del Banco Central”.

Acerca de si las medidas no son inflacionarias, acotó que “no son inflacionarias, sino anti inflacionarias, porque tenemos que diferenciar un salto en el nivel de precios o un impacto y un aumento generalizado de todos los precios de forma sistemática y continua, que es la inflación. Las tarifas intervienen, generan saltos en el nivel de precios, pero no tendría que ser inflacionario como lo es si hubiesen políticas que tienden a bajar la tasa”.

En relación a si hay algún plazo para empezar a ver una salida, Secco manifestó que “esa corrección está en marcha. Lo que sucede es que la salida depende de cómo la definamos. Si la definimos como taza de inflación más baja y actividad económica que deja de caer para volver a recuperarse, la idea es que a partir del año que viene pueda ver alguna sensación de alivio en el rol indicadores. Probablemente, la tasa de inflación converja antes, pero creo que a partir del primer trimestre vamos a tener tasa de inflación del 2% mensual, algo bastante lejos de los números actuales, pero el problema es lo que va a estar pasando en materia macro y los titulares, que van a seguir hablando de un 45% de inflación por lo menos hasta mayo o junio del año que viene y nivel de actividad cayendo 7 u 8% anual hasta la mitad del 2019. Mientras tanto, en la comparación con el dato previo, vamos a ver si otros niveles desmejoran pero ahí hay que reconciliar esos indicadores malos y sus continuidades con las expectativas de la gente. Y para eso hay un rol central, que es el que tiene que hacer el gobierno y las sociedades económicas, tratando de modelar esas expectativas. En líneas generales, si vos no arreglas la macro, no hay casi política sectorial que funcione”.



RENOVO RIZZOTTO

En tanto, el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, Mauricio Rizzotto, fue reelecto en el cargo durante la asamblea que la entidad realizó este lunes en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región. El actual titular asumió a principios de octubre de 2016 y ahora logró el consenso para continuar otros dos años al frente de la institución, considerada una de las cámaras más importantes en la estructura de la gremial empresaria. Precisamente, hace más de 50 años el padre de Mauricio Rizzotto fue uno de los impulsores para la constitución de esta entidad.