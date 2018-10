Fijan fechas de las elecciones

BUENOS AIRES, 23 (NA).- De no mediar cambios en el Código Electoral, las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se realizarán el 11 de agosto y las presidenciales generales, el 27 de octubre de 2019.

Así surge de un cronograma elaborado por la Dirección Nacional Electoral (DINE), siguiendo las leyes vigentes en la materia, aunque la convocatoria oficial deberá ser realizada por el presidente Mauricio Macri 90 días antes de los comicios y por decreto.

Además de las PASO y las elecciones generales, en caso de ser necesario el 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta para consagrar a la fórmula presidencial que gobernará por los siguientes cuatro años, hasta diciembre de 2023.

"No es una confirmación, es calendario. El calendario sale con una ley los primeros días del año, esto es algo que se supone que es así en función del calendario del año pasado, no es ninguna novedad tampoco", explicó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones a radio La990.

Según trascendió este año, el oficialismo analizó la posibilidad de eliminar las PASO, mecanismo que se instauró por ley en 2009, aunque finalmente el oficialismo lo desestimó: en cambio, el Poder Ejecutivo retomó el impulso para sancionar una ley de financiamiento de partidos políticos.