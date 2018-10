Jaime acordó una condena de cuatro años de prisión

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime acordó ayer con la fiscal de juicio Gabriela Baigún una condena de cuatro años de prisión, una multa de 12.705.830 pesos y el decomiso de un barco, seis inmuebles y dos autos, para evitar el juicio oral y público en cuatro causas en las que es investigado. Así lo señalaron a NA fuentes judiciales, las que detallaron que el convenio, que también incluye a otros 16 imputados, es por el momento de palabra y será firmado en los próximos días para hacerse oficial.

El acuerdo es en el marco de cuatro causas: dos por peculado, una por enriquecimiento ilícito y la otra por corrupción en el Belgrano Cargas. El acuerdo que ya se hizo de palabra entre la fiscal Baigún y un total de 16 imputados implica el decomiso de los bienes ya embargados, el pago de una multa que varía en función de la responsabilidad endilgada en las investigaciones y una pena de prisión, en algunos casos de cumplimiento efectivo como es el caso de Jaime.

El total de multa que pagaran todos los imputados se acerca a los 40 millones de pesos, pudo saber NA.

Esta pena de 4 años de prisión que recibirá Jaime se sumará a aquella otra de 8 años por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once: en la actualidad y desde el 2016 el ex funcionario está cumpliendo prisión preventiva en el penal de Ezeiza.

Jaime a cambio de la firma del juicio abreviado, tal cual fija como condición el Código, admitió el hecho de haberse enriquecido ilícitamente durante su cargo, al igual que el resto de los implicados.

Así, finalmente la fiscal terminó de cerrar el proceso al ceder el imputado Manuel Vazquez, quien venía rechazando la firma del acuerdo: sucede que el juicio abreviado implica que todos se comprometan a acordar con la Fiscalía, caso contrario el proceso se cae.

De hecho, Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte de la Nación, se comprometió a pagar una multa de casi 13 millones de pesos y a recibir una pena de tres años de prisión efectiva.

Asimismo, también se acordó una pena de suspenso para su hijo, Julián Vázquez, a raíz que se firmará una probation.

El acuerdo firmado es por enriquecimiento ilícito, que implica a Jaime y a sus testaferros; dos causas de peculado porque funcionarios como Claudio Uberti (ex titular del órgano de Control de Concesiones Viales) usaron de manera particular vehículos que recibió el organismo que conducían; y malversación de fondos en el Belgrano Cargas.

En tanto, sí irá Jaime a juicio junto al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, por la compra de trenes a España y Portugal.