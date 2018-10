Segundo festival en Ben Hur

Tras la exitosa velada que tuvo lugar en el mes de junio, Ben Hur realizará un nuevo festival amateur. Será el viernes 26, desde las 22hs, en el Estadio “17 de Junio”(Saavedra 409) y contará con la fiscalización de la Asociación Santafesina de Box.

La noche contará con seis peleas y con la presencia de cuatro púgiles de la BH. Estos serán los combates: Joaquín Fernández (Esperanza) vs Mauro Serrano (Ben Hur), Daniel Terzian (Córdoba) vs Maximiliano Ayana (Quilmes), Cintia Serrano (Ben Hur) vs Alexia Gigena (Córdoba), Ignacio Acevedo (Ben Hur) vs Juan Torres (Córdoba), Rodrigo Mariani (Ben Hur) vs Erik Bebedetti Erik (Arroyito) y Mauro Ríos (Gimnasio Sposito) vs Richard Nuñez (Santa Fe).

Las entradas anticipadas tienen un valor de $120 y pueden ser adquiridas en la Escuela de Boxeo de la BH de lunes a viernes de 14hs a 21hs.