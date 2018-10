Sólo trabajos físicos

Después de un merecido fin de semana libre, Atlético de Rafaela retomó este lunes los trabajos con vistas al partido ante Los Andes como visitante, por la 9ª fecha de la Primera B Nacional, que aún no tiene día ni horario definido. Es que la Crema quedará libre el próximo fin de semana, con lo cual recién volverá a jugar dentro de 15 días aproximadamente. Mientras tanto, el viernes ante Olimpo, en el reestreno de Juan Manuel Llop como técnico albiceleste, Atlético hizo lo que debía, que era volver a ganar luego de 3 derrotas consecutivas para no quedar tan lejos de los puestos de vanguardia. En cuanto a lo futbolístico, hubo cierta mejoría, ya que el Chocho puso varios pibes que no eran tenidos en cuenta en que aprobaron el examen ante el débil equipo bahiense, como Marco Borgnino, quien anotó los dos goles de penal en el triunfo por 2 a 0, y los nombres que conformaron la defensa, entre otros, ya que tanto Tomás Baroni como Gianfranco Ferrero cumplieron con creces y le dieron algo de solidez a la última línea, que pudo mantener la valla invicta por primera vez en la temporada.

Igualmente, para el duelo ante el Milrayita, aún falta mucho, y habrá que ver qué formación pondrá en cancha Llop teniendo en cuenta el buen rendimiento del equipo y los jugadores que puede tener a disposición. Por un lado, recuperará a varios soldados que no pudieron jugar los últimos partidos por sendas lesiones, como Matías Quiroga, Abel Masuero, Diego Meza y Maximiliano Casa, al igual que Gastón Suso, quien ya cumplió con la fecha de sanción. Mientras que por otro lado, habrá que ver qué resultados arrojarán los estudios que se hacía anoche Lucas Blondel, que en el segundo tiempo ante Olimpo sufrió una contractura en el isquiotibial. Si es un desgarro finalmente, el jugador quedaría descartado para el próximo encuentro, con lo cual el DT deberá buscarle un reemplazante en el sector derecho de la defensa (Enzo Copetti lo reemplazó el viernes).

Mientras tanto, ayer los jugadores entrenaron por la tarde en el predio del autódromo bajo techo debido a la lluvia, donde solamente realizaron tareas físicas y regenerativas en el gimnasio.



SE FUE DE LA RIVA

Finalmente, Felipe De la Riva dejó de ser el entrenador de Villa Dálmine. La decisión fue tomada por el técnico uruguayo luego de un cónclave con la Comisión Directiva del Viola, en donde acordaron los pasos para su salida. Parecía que su estadía en el Viola iba a durar más de la cuenta debido a que hace poco desechó una oferta de Patronato de Paraná para dirigir en la máxima categoría del fútbol argentino, pero en Carlos Casares levantaron el teléfono y es por ese motivo que el técnico tendría todo acordado para sumarse a Agropecuario. Hace más de un año llegó al elenco de Campana con la consigna de cambiarle la cara a un equipo que estaba inmerso en la negatividad absoluta en el certamen de la Primera B Nacional. Fueron 49 cotejos al frente del equipo, con 17 victorias, 13 igualdades y 19 caídas. Cabe destacar que en las próximas horas Martín Piñeyro se hará cargo del equipo, que tiene la tarea de volver al triunfo en la próxima fecha ante Sarmiento de Junín. Mientras tanto, en la lista de posibles candidatos figuran Walter Otta y Leonardo Fernández, ex entrenador de Rosario Central.



RECUPERO LA PUNTA

Nueva Chicago no detiene su marcha ganadora. El Torito superó anoche en Santiago a Central Córdoba por 2 a 1, sumó su 6º triunfo en 6 presentaciones y recuperó la punta en soledad de la PBN, en el cierre de la 7ª jornada. Juan Sánchez Sotelo, a los 58 y 72, convirtió para los de Mataderos, mientras que Vera Oviedo, de penal a los 82, descontó para los santiagueños.