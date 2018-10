Más allá de la protesta impulsada por La Bancaria contra el Gobierno para este miércoles, en Rafaela no impactará debido a que los bancos no abrirán sus puertas debido a la celebración del Santo Patrono y el 137 aniversario de la ciudad. En tal sentido, este miércoles es una jornada no laboral optativa para el comercio y la industria. Pero está claro que no habrá actividad en las escuelas, la administración pública y los bancos.