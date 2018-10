Una espera demasiado larga de Kimi

"Realmente, no ha sido algo muy importante para mí, pero quizá lo haya sido para otros. Si llega, llega, pero si no, no cambia mi vida en absoluto. Estoy contento porque estamos aquí solo para ganar. La mayor diferencia es cómo la gente te ve. Obviamente, estoy contento, pero he demostrado a algunos que estaban equivocados", comentó el finlandés, quien no vencía desde el 17 de marzo de 2013 -pasaron 113 carreras- en el Gran Premio de Australia, con un Lotus.Sabiendo del efecto que podían tener estas palabras, el piloto más veterano de la grilla (cumplió 39 el miércoles pasado) aclaró que no iban dirigidas a su equipo, o a la decisión de pasarlo a Sauber. "No lo decía en ese sentido. Creo que la gente no entiende que estoy bastante contento con mi futuro. He tenido mi época en Ferrari, he ganado el campeonato y muchas carreras con ellos. Como piloto, quiero nuevos desafíos, así que en ningún momento me decepcionó la decisión. Lo único que me interesaba era saber qué pasaría. Del resto, considero que he estado lo suficiente en Fórmula 1 para saber que no importa si tienes un contrato o no, las cosas ocurren por razones diferentes", concluyó el vencedor en Austin.