Tacural goleó 3-0 a Peñarol y dio un gran paso para consagrarse campeón

El Deportivo Tacural pegó primero en la final Absoluta de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y sacó ventaja en el mano a mano contra Peñarol en busca de la Copa Challenger ‘Américo Lito Maina’. Como local en cancha del Deportivo Libertad de Sunchales, el ‘Depor’ le ganó 3-0 con goles de un inspiradísimo Norberto Ibáñez, y así quedó a un paso de continuar haciendo historia en el principal certamen de fútbol doméstico. El domingo que viene, desde las 16:30 hs, se jugará la revancha en barrio Villa Rosas.El equipo de César Eijó salió a buscar la diferencia desde el primer minuto, decidido a aprovechar la localía, más allá de que no jugó en su cancha, ellos mismos pidieron hacerlo en el Plácido Tita. Apareció el gran equipo que supo conquistar el Apertura. Se adueñó de las acciones, manejó bien las pelotas paradas, tuvo contundencia y encontró la ventaja rápidamente. A los 8 minutos, Norberto Ibáñez abrió el marcador. Si bien el elenco rafaelino trató de encontrar la igualdad, le costó ante la férrea defensa presentada por el conjunto de Tacural. Los de Eijó hicieron bien los deberes, le taparon los caminos a Ochoa, bloquearon al Laucha Carrizo cuando quiso adelantarse unos metros en el terreno de juego y le bastó. Peñarol careció de alternativas para encontrarle la vuelta.En el complemento, Tacural justificó el resultado con dos tantos más de Ibáñez, a los 22 y 31 minutos.La diferencia en el marcador quizás sea algo llamativa por la paridad que se viene dando en los diferentes encuentros –sobre todo en este tipo de definiciones- pero lo concreto es que Tacural aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo. Pareciera muy complicado remontar un 0-3 en una finalísima como esta pero la ‘chapa’ que suele mostrar este equipo de la ‘V’ azulada en las finales, obliga a por lo menos, tomar con cierta cautela dicha diferencia. El ‘Depor’ fue un justo vencedor, volvió a ser el equipo del Apertura y ello también pone aún más alta la vara para Peñarol.Tacural va con una ventaja importante a Villa Rosas, donde dentro de una semana se conocerá quién de los dos se queda con el título de campeón Absoluto de la temporada 2018 de Liga Rafaelina de Fútbol que se está yendo.El Deportivo Tacural dio un gran paso en la final Absoluta ante Peñarol al imponerse por 3-0 en el juego de ida. Si bien es un resultado abultado y complicado de revertir, los jugadores del ‘Depor’ se mostraron por demás que cautos y con los pies en el suelo a la hora de declarar, pos encuentro jugado en Sunchales.“Se pudo dar el resultado que uno siempre quiere, estamos contentos por eso pero todavía quedan 90 minutos y no hay que relajarse, no hay nada definido”, remarcó Andrés Mandrile. Luego agregó: “Les tengo respeto a todos los resultados, no importa si fue 3-0 o 0 a 0, se sigue de la misma manera, vamos a trabajar en la semana como si todo estuviera por definirse porque no podemos pensar en que esto ya está resuelto, no nos podemos relajar”.En función al trámite del encuentro, el mediocampista declaró: “Se dio el partido que habíamos pensado, nos pudimos quedar con una victoria en estos primeros 90 minutos y ahora a preparar el partido de allá, jugando de la misma manera. Jugamos a lo que juegan ellos, no pudimos desplegar nuestro juego, tuvimos que buscar mucho por arriba y nos dio resultados. Lo encontramos a Norberto (Ibáñez) en un gran nivel y nos dio los tres goles”.Por último, Mandrile señaló: “Estoy orgulloso de todo este grupo, lo que se logró con este equipo. Ahora nos vamos a preparar porque se nos viene una final tremenda, estamos 3-0 arriba pero no tengan dudas que se va a jugar como si estaríamos 0 a 0 porque uno no se puede relajar”.