Partió el nutrido contingente local

Los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron la muestra de cómo las jóvenes promesas que surgieron de los Juegos Nacionales Evita pudieron explotar a nivel olímpico. ¡Y desde este lunes 22 será nuevamente el turno de ver a más de 20 mil jóvenes de todo el país en acción, con el comienzo de las finales nacionales en Mar del Plata!Nuestra ciudad estará, como viene aconteciendo en los últimos años, muy bien representada. En la víspera partieron desde nuestra ciudad a Rosario, donde anoche era agasajada la delegación provincial, un grupo numeroso de deportistas que lograron su clasificación superando las distintas etapas de Santa Fe Juega.En el listado hay 29 deportistas, además de profesores y Coordinadores. Las disciplinas representadas son atletismo, natación, ajedrez, ciclismo, boxeo y rugby seven. Este es el detalle del listado: Abigail Scándalo (atletismo adaptado S16); prof. Rocío Donnet (atletismo adaptado S16); Delfina Castillo (natación adaptado s16); Matilde Lovera (atletismo s14); Naiara Vega (atletismo s14); Federica Bogado (atletismo s14); Angelina Zanatta (atletismo s14); Valentina Gasparotti (atletismo s14); prof. Leandro Bonamino (atletismo s14); Tomás Mondino (atletismo s14); Mateo Méndez (atletismo s14); Gerónimo Hevia (ajedrez s14); Santiago Lambert (ciclismo); Araceli Mondino (atletismo s17); ent. Ariel Magallanes (atletismo s17); Valentina Aballay (atletismo s17); Brisa Cortesini (atletismo s17); Gonzalo Venencia (atletismo s17); Micaela Ojeda (boxeo s16); Juan Abarca Vecchio (rugby seven s16); Pedro Ambort (rugby seven s16); Martín Bocco (rugby seven s16); José Cáceres (rugby seven s16); Lorenzo Colidio (rugby seven s16); José Francone (rugby seven s16); Juan Cruz Karlen (rugby seven s16); Santiago Krause (rugby seven s16); Joaquín Machado (rugby seven s16); Jerónimo Ribero (rugby seven s16); Pedro Rubiolo (rugby seven s16); Ignacio Torres (rugby seven s16). Prof. Alejandro Chiavon (rugby seven s16). Cristian Cinalli (rugby seven s16); Ignacio Ceja (boxeo s16); prof. Adrián Oesquer (fútbol pc); prof. Diego Rossetti (coordinador); prof. Horacio Buffo ( coordinador).Varios chicos de Sub 16 ya trascendieron en Sub 14 y buscarán repetir sus logros, como por ejemplo la atleta Araceli Mondino.UNA GRAN OPORTUNIDADLos Juegos Nacionales Evita han sido, históricamente, un escenario favorable para la selección de futuros talentos. De los 32 deportes que se presentaron en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, los Juegos Nacionales Evita Juveniles comparten 21. Y del 100% de los deportistas de esas 21 disciplinas, el 41,67 % participó en los últimos tres Juegos Nacionales Evita y ganaron medallas olímpicos como Nazareno Sasia (atletismo), Agustín Osorio (atletismo), Sofía Acevedo (básquetbol), Juan Hierrezuelo (básquetbol), Celina di Santo (hockey), Sofía Ramallo (hockey), Facundo Zárate (hockey), David Almendra (lucha), Linda Machuca (lucha), Franco Serrano (pentatlón), Juan González (rugby), Marcos Moneta (rugby) y Facundo Firmapaz (tiro). Durante seis días, atletas de entre 10 y 18 años participarán en 39 disciplinas deportivas (32 convencionales y 7 adaptadas) y culturales.Las actividades se desarrollarán en 60 escenarios deportivos de las 41 sedes. Los Juegos son organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación. Los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados son un sistema de competencia compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participaron alrededor de 800.000 niños, niñas y jóvenes de cada rincón del país; y una fase final a la que acceden los ganadores provinciales.En Mar del Plata se realizará la Gran Final Nacional. Las 32 disciplinas deportivas convencionales que forman parte de los Juegos Nacionales Evita Juveniles son: acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, básquetbol 3x3, básquetbol 5x5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, esgrima, fútbol, gimnasia artística, gimnasia rítmica, handball, hockey sobre césped, judo, nado sincronizado, natación, karate, levantamiento de pesas, lucha, lucha grecoromana, optimist, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro deportivo, vóleibol, vóleibol de playa y patín artístico.En los Juegos Nacionales Evita Adaptados habrá 7 deportes: atletismo, básquetbol, boccia, fútbol pc, goalball, natación y tenis de mesa. La cobertura de los Juegos se podrá seguir por las redes sociales de la Secretaría de Deportes de la Nación y del canal DeporTV. Además, habrá transmisiones en vivo por streaming por ambas cuentas.