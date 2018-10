Ascensores: un problema crónico en los Tribunales

No es un problema nuevo, sino que viene de vieja data. Lamentablemente, los dos ascensores del edificio de los Tribunales de nuestra ciudad constituyen un problema crónico, según informaron fuentes confiables a un cronista de LA OPINION.Actualmente, de los dos ascensores habilitados para el público, solamente funciona uno a medias, el que está a la izquierda, pero por ejemplo no para en el primer piso, pequeño detalle, donde además de estar localizados algunos juzgados, también está la oficina de certificaciones para realizar todo tipo de trámites de documentación personal, al que concurre mucha gente todos los días de lunes a viernes.El restante ascensor se encuentra en desuso hace mucho tiempo... Lo trágico- cómico de esta situación es que para su arreglo tienen que venir técnicos de Rosario, como si en Rafaela no habría...Hay un tercer ascensor que está destinado para los funcionarios y empleados judiciales, pero cada tanto también presenta algunos problemas de funcionamiento.A decir verdad, en este edificio están los distintos juzgados civiles, comerciales, laborales, familia, penales, circuito, entre otros, los que fueron creciendo en magnitud en los últimos años con cientos de causas judiciales, concurriendo diariamente decenas de abogados del foro local y de la zona.De esta situación tienen conocimiento no solamente las autoridades judiciales de la provincia de Santa Fe sino también los integrantes del Colegio de Abogados de la V Circunscripción.Conviene destacar que hace varios meses este edificio viene siendo reacondicionado, encontrándose en estos momentos los trabajos en la planta baja con el recambio de los pisos y otros arreglos, pero tienen prioridad los ascensores...