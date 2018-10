Joven lucha por su vida tras recibir tiro en el rostro

En horas de la mañana de ayer, antes del mediodía, un grave hecho de sangre tuvo lugar en la ciudad, más precisamente en las calles del barrio Barranquitas.Si bien no hubo un enfrentamiento entre bandas -lo cual es común en la esquina escenario de este hecho, donde frecuentemente se enfrentaban las bandas “La Progreso” y “La Gardel” por una disputa territorial de la zona-, LA OPINION pudo recabar de fuentes reservadas ligadas a la investigación del hecho y de otras fuentes calificadas, que un joven rafaelino de 20 años, que estaría identificado como Emanuel G., había sido gravemente herido por un disparo de arma de fuego en el rostro.El suceso tuvo lugar en calle Progreso al 200 del citado barrio, y la víctima, en grave estado fue trasladada de inmediato al Hospital Jaime Ferré y luego derivada al Hospital "Dr. José María Cullen" de la ciudad de Santa Fe. En horas del atardecer de la víspera, la víctima permanecía internada en grave estado en la Unidad de Terapia Intensiva.El autor del disparo estaría identificado y sería un varón, también joven, de un apellido que comienza con la inicial “U.”, y que contaría con antecedentes violentos en el barrio San José.Según abrevó este Diario el motivo de la discordia podría tener relación a la disputa de un emplazamiento de un “kiosco” de drogas (narcomenudeo).En la tarde noche de ayer, el agresor estaba identificado, pero aún no había sido detenido, o sea que su condición era de prófugo.En cuanto al modo de la agresión se confirmó que no hubo un enfrentamiento. Al parecer tanto la víctima como su victimario se trasladaban juntos en un automóvil Fiat Palio cuando Emanuel G. recibió el disparo de arma en el rostro, más precisamente en la boca.El escenario del hecho, calle Progreso al 200, casi Carlos Gardel, en barrio Barranquitas, es uno de los enclaves más conflictivos de toda la ciudad.Intervino personal policial de la Comisaría 13ª y de la Policía de Investigaciones; en tanto que la causa recayó en manos de la fiscal de turno Dra. Lorena Korakis.Tras tomar conocimiento que un establecimiento rural de Bella Italia se había cometido un abigeato, personal policial de la Subcomisaría Nº 27 de dicho medio emprendió acciones investigativas con el objeto de esclarecer el suceso.Por medio de lo realizado se determinó que en una vivienda de calle Pascual Brusco al 1800 de Rafaela se encontraría parte de lo malhabido. En el lugar, se procedió al hallazgo y secuestro de una res de cordero y una garrafa de 10 kg.Se continúa con las investigaciones.Un adolescente de 14 años fue detenido luego de determinarse que fuera el autor de una sustracción de elementos de pesca. Lo malhabido había sido denunciado previamente en Sunchales y hallado en la morada del joven ubicada en zona rural de Ataliva. Tras la detención se lo trasladó a sede policial junto con lo secuestrado. Accionar realizado por efectivos de la Comisaría Nº 3 de Sunchales.