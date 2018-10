Carta de lectores

La Justicia, De Vido y la Tragedia de OnceSr. Director:-¿Por qué Aquel que creó el mundo prefiere usar la tragedia para escribir el libro del destino?-No sabes lo que dices -respondió el ángel-. No existe la tragedia, sino lo inevitable. Todo tiene su razón de ser: sólo necesitas saber distinguir lo que es pasajero de lo que es definitivo.-¿Qué es lo pasajero? – preguntó Elías.-Lo inevitable.-¿Y lo definitivo?-Las lecciones de lo inevitable.Al decir esto, el ángel se alejó.De “La Quinta Montaña”, de Paulo Coelho.El 14 de septiembre de 2011, Diego Cabot, quien investigó a Julio De Vido desde antes de 2007, escribía lo siguiente en La Nación:“Sólo es cuestión de sentarse a esperar que los accidentes se sucedan. Sólo eso. El tiempo, las causalidades, los errores humanos o las fallas mecánicas pondrán el condimento que falta para desatar las tragedias ferroviarias y mostrar con palmaria crudeza el lamentable estado de la infraestructura ferroviaria”.Casi 6 meses después, Argentina despertaba con la noticia de la Tragedia de Once. A partir de ese momento, un pequeño grupo de familiares juró buscar justicia. En absoluta soledad, mientras la mayoría de la ciudadanía prefería no ver ni escuchar, denunciaron por primera vez, frente a la mismísima Casa Rosada, la “corrupción seguida de muerte” y a los “delincuentes en la función pública”.Ese grupo de valientes que quedaron solos con su dolor tanto tiempo, no bajó los brazos y su esfuerzo tuvo recompensa: lograron que Julio De Vido, el que vio todo, ayudó a robar todo, e hizo caso omiso a todas las advertencias que le hicieron las auditorías del Estado, fuera condenado.Argentina debería aprender a ver y a escuchar, aun cuando sea doloroso, antes de que ocurra lo inevitable. Porque por más que hoy estos familiares hayan logrado un triunfo más en el largo camino de la búsqueda de justicia, no podrán recuperar a sus seres queridos y no podrán volver las cosas a como eran antes de ese fatídico 22 de febrero.Lilián KoperRafaela