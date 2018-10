“La predisposición y la actitud fue muy buena”

El segundo ciclo decomo entrenador de. El debut fue positivo. La “Crema” cortó una racha de tres derrotas seguidas en la B Nacional (cuatro si se cuenta la eliminación de la Copa Argentina) con el 2-0 ante Olimpo, por la séptima fecha.“Estoy muy contento y muy feliz por la predisposición, el querer ganar el partido, jugar cada pelota con mucha importancia, tenemos que seguir creciendo”, manifestó y reconoció el ‘Chocho’ luego del triunfo del pasado viernes en Alberdi.Con respecto al partido, el DT de la “Crema” señaló:, el rival, excepto en algunos pasajes del PT, en el ST no nos generó ninguna situación de gol. Los dos penales vinieron producto de lo que entrenamos y buscamos, tal vez en el ST, sobre todo después de los 25m lo hicimos, generar cuatro o cinco toques y buscar el lado profundo inverso a donde está la jugada”. Y agregó: “Tuvimos que hacer modificaciones por el inconveniente de Lucas Blondel y los chicos lo resolvieron bien, eso también es importante. Ingresó Ortega, Zalazar pasó al lateral y así y todo el rival no nos pudo hacer daño”.Llop no ocultó su felicidad por los tres puntos conseguidos ante el elenco de Bahía Blanca., declaró.Una de las premisas era poder mantener la valla en cero, algo que todavía no había podido lograr Atlético en lo que iba del torneo. Lo pudo hacer y con respecto a ello, Llop apuntó: “Colectivamente, desde el punto de vista del juego del rival no tuvimos problemas.que tiraba el arquero o Ferreryra hacia Graciani. En el PT Graciani bajó dos pelotas ya en el ST no. Lo registramos. Hubo movimientos en la línea defensiva y lo hicieron bien, lo valoramos”.Y más allá de la victoria, Llop también reconoció que al equipo le falta mejorar:, no es fácil, se cierran mucho los espacios, cuando tuvimos la posibilidad de ingresar se generaron los dos penales, después, en el ST tuvimos dos o tres situaciones como para hacer goles muy claros que no lo lamentamos porque terminamos 2-0. Era para un 4 o 5 a 0”.“A veces, el resultado positivo colabora pero esa ansiedad en el tiempo la tenemos que controlar”, agregó.A la hora de hablar sobre lo trabajado en los días previos al debut, Llop contó: “Lo primero es el convencimiento que tienen que tener ellos. Trabajamos sobre ello, deben creer que se puede, en base a humildad y trabajo se puede confiar, se pueden ganar los partidos y tener un equipo competitivo.De mitad de cancha para arriba tenemos muchas posibilidades de alternativas”.En relación a las falencias que tuvo Atlético, Llop manifestó: “En muchas jugadas de inicio en el ST perdimos varias veces el balón cuando podíamos hacer daño, quisimos entrar por el centro cuando buscamos paredes y tendríamos que haber realizado dos o tres toques y profundizar por afuera, eso lo tenemos que trabajar. Tenemos jugadores para que pase.El debut para Llop fue con victoria y “estoy feliz por ello”. Y advirtió: “Ojalá nos vaya muy bien y estemos a la altura de este desafío y responsabilidad que es muy grande. Por el hecho que confiaron en nosotros, tenemos la obligación de poner un equipo competitivo y que nos vaya bien, que estemos peleando despacito a ver si podemos pelear bien arriba”.