Perotti: "El presupuesto es inaceptable para Santa Fe"

Omar Perotti afirmó que “el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional como está es inaceptable para Santa Fe” y explicó: “Sacan el Fondo Sojero, no hay partidas para el pago de la deuda que tiene Nación con los santafesinos, no contempla al sector científico tecnológico ni al universitario, impone impuestos a cooperativas y faltan muchas obras para la provincia”.En declaraciones a Canal 5 de Rosario, Perotti señaló que “cada vez que el esquema financiero impuso las condiciones en la economía argentina, al sector productivo no le fue bien” y remarcó que “nos dijeron que tenían el mejor equipo de los últimos 50 años y quedó demostrado que era un gobierno centralista, quizás con más vínculos con el exterior que conel interior de las provincias”.Consultado sobre la interna del peronismo, el senador nacional consideró “es bueno mostrar que hay dirigentes capaces, es bueno que se muestren dialogando y mostrándole a la gente lo que cada uno quiere hacer. Enriquece. Si vamos a conducir en la diversidad, hay que hablar con todos, y si tenemos que hablar con todos cómo no hablar con los propios”.Al respecto sostuvo que “en estos momentos difíciles, la gente quiere que sus dirigentes se unan para defenderlos y para fortalecer una acción que le permita estar mejor. En definitiva, la que ordena es la gente”. “Pretender ser el dueño de toda la verdad es algo que en la Argentina de hoy no puede existir. Hay que saber conducir en la diversidad y hay que tener amplitud de dialogar y escuchar”, agregó el rafaelino.Por último Perotti opinó que “cuando uno tiene convicciones firmes puede sentarse a dialogar con cualquiera. Las grietas y las divisiones nos atrasan, nos empobrecen”.Además, Perotti recorrió Helvecia en la jornada del sábado, donde participó en la ceremonia de firma de un convenio de reciprocidad turística entre las localidades del corredor de la ruta 1 y la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.