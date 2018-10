Alonso podría volver a la Fórmula 1

Todas las puertas están abiertas, pero ninguna a tiempo completo. Sería la mejor forma de definir la temporada 2019 que está planeando Fernando Alonso en la que no hay nada cerrado más allá de su no participación en la Fórmula 1 y las carreras de resistencia para finalizar la temporada del WEC junto a Toyota."Necesito descansar y recuperar la motivación, por eso no quiero hacer una temporada completa de IndyCar. Sería igual que seguir en la Fórmula 1", reconoció el español."Quizás la recupero en 2020 y regreso a la Formula 1, por lo que dejo una puerta abierta a esa posibilidad", agregó el actual piloto de McLaren.El anuncio de Fernando Alonso, o mejor dicho, del equipo McLaren diciendo que no iban a estar en IndyCar, cayó como un vaso de agua fría para los que tenían la esperanza de que el español hiciera directamente un cambio de la Fórmula 1 por la IndyCar, en su búsqueda de la triple corona."Hubiera sido muy exigente. No sé qué ocurrirá en la próxima temporada, pero el compromiso de 17 carreras era demasiado. Hubiese necesitado una gran dedicación y mucho trabajo para ser competitivo en IndyCar", agregó.Eso sí, no ocultó su deseo de participar en las 500 Millas de Indianápolis. "Es una buena posibilidad y honestamente, me encantaría. Es prioritario para mí, especialmente tras haber ganado Le Mans y que solo quede un paso para la triple corona. Me encantaría y es parte del proyecto de 2019", admitió.