CRAR clasificó en Sub 18

El Círculo Rafaelino perdió el sábado por 4 a 0 frente a Santa Fe RC en los play offs de la Copa de Plata del torneo Clausura de damas de la Asociación Santafesina de Hockey. El equipo principal no pudo de tal forma dar la sorpresa ante uno de los elencos de mayor protagonismo en el torneo, aunque no haya clasificado a Copa de Oro.En Sub 18, CRAR empató 2 a 2 con CRAI y logró clasificarse para la instancia final ya que tenía ventaja deportiva. Los goles fueron convertidos por Abril Beltramino y Catalina Schiavi. La otra división que jugó, Sub 12, cayó por 2 a 0 frente a Colón.Todos los encuentros se disputaron en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey, en la capital provincial. El sábado 27 jugarán las restantes tres categorías: Sub 14 (frente a La Salle), 16 (ante Colón) y Reserva (con Alma Juniors de Esperanza).