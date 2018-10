Libertad en Uruguay

Regreso a la Liga Sudamericana para Libertad de Sunchales. Esta tarde, desde las 18:30, el equipo dirigido por Sebastián Saborido enfrentará a Flamengo de Uruguay, en el Palacio Peñarol de Montevideo, Uruguay. El partido corresponderá al Grupo D, que también integran los uruguayos Welcome y Goes.El elenco aurinegro se ganó el derecho a disputar nuevamente el torneo internacional, que obtuvo en dos ocasiones anteriores, gracias al campeonato obtenido en la Liga Argentina.Los equipos que finalicen en los dos primeros lugares del cuadrangular, avanzarán a la Fase Semi-Final del torneo, en la que ya se encuentran Franca (Brasil), Instituto de Córdoba (Argentina), Olimpia (Paraguay), Quimsa (Argentina) y Baurú (Brasil). También se definirá el último clasificado a la siguiente instancia, que será el mejor tercer lugar entre los grupos A, C y D.La primera jornada tendrá los partidos entre Libertad y Flamengo, desde las 18:45, y al finalizar jugarán Welcome vs. Goes.Recordemos que Libertad cerró la fase inicial del Súper 20 con 3 victorias y 5 derrotas, pero con una ilusionadora victoria ante Instituto en el Hogar de los Tigres, para tener ventaja de localía en el repechaje con Olímpico. Marcos Saglietti, Martín Cuello, Khalil Kelley y Ariel Zago vienen siendo sus elementos más rendidores.Flamengo, uno de los quintetos con más tradición en el continente, llega como puntero del baloncesto de Brasil con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones. El miércoles tuvieron su último juego en la liga antes de este compromiso internacional, y vencieron en un muy disputado duelo a Joinville, por 76-75. Piezas como el ex NBA Anderson Varejao, Marquinhos (16,7 puntos en la liga brasileña), Olivinha (6,7 rebotes), el argentino Franco Balbi (5,7 asistencias), Rafael Mineiro, Davi Rossetto, Deryk Ramos, entre otros, conforman la plantilla, que está bajo la dirección técnica de Gustavo De Conti.Los de casa Los dos uruguayos, Goes y Welcome, han tenido sus altibajos en la liga local. El primero se ubica en la sexta casilla en la clasificación general con registro de 2-2 y el segundo marcha en el puesto 12 con 1-2.Jarred Shaw es el guía de la ofensiva de Goes con 21,0 puntos de promedio. Fernando Martínez y Nicolás Borsellino son otras piezas de gran valía para el coach Gustavo Reig.Finalmente, Welcome tras arrancar con victoria ante Sayago, ha sufrido par de reveses ante dos grandes como Nacional y Malvín. Nick Wadell ha cargado el ataque con 20,3 unidades; sin embargo, el coach Esteban Yaquinta, necesitará de la aparición de hombres como Ángel Varela, Martín Trelles y Nathan Frye para luchar por los primeros lugares. (Fuente: FIBA Américas).