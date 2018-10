El bloque FpV-PJ lanzó campaña en redes sociales

BUENOS AIRES, 22. - Los diputados y diputadas nacionales FPV-PJ lanzaron este fin de semana una campaña en redes sociales para manifestar su rechazo al #PresupuestoDelAjuste que pretende conseguir dictamen y media sanción la semana entrante. Dicha iniciativa busca transmitirle al pueblo argentino los motivos de rechazo por parte del principal bloque opositor al Presupuesto 2019, como así también exponer “las graves consecuencias sociales y económicas que generará el proyecto presentado por el Presidente Mauricio Macri y dictado por el FMI”, expresaron a través de un comunicado.Según publicó el sitio especializado en noticias del Congreso parlamentario.com, entre las consignas que distribuyeron desde el bloque que conduce Agustín Rossi, figuran:-El #PresupuestoDelAjuste no soluciona el problema de la inflación, la más alta de los últimos 27 años. El 2018 tendrá una inflación cercana a 50%, cuatro veces más alta que la meta prevista.-El #PresupuestoDelAjuste viene con más tarifazos y menos aumentos de sueldo. Con nuestro esfuerzo subsidiamos a unas pocas empresas.-El #PresupuestoDelAjuste no le pone límites al precio de los alimentos. Así, desde que asumió Macri, el pan aumentó 158%, el arroz 326% y el aceite 313%.-El #PresupuestoDelAjuste desprotege la salud pública. Desde que Macri asumió, los remedios más usados aumentaron 157%. Medicamentos para tratar ACV aumentaron 360%, para tiroides 343%, para diabetes 254%.-El #PresupuestoDelAjuste seguirá deteriorando las jubilaciones y pensiones. Con Macri, los adultos mayores están perdiendo el equivalente a una jubilación por año.-El #PresupuestoDelAjuste seguirá destruyendo la producción nacional y el trabajo argentino con más recesión. Ya cerraron 8 mil pymes y tenemos la desocupación más alta de los últimos 12 años.-El #PresupuestoDelAjuste es más recesión y pobreza. Macri terminará su gobierno con un PIB menor al de 2015.-Con el #PresupuestoDelAjuste hay más recursos a la vigilancia de manifestaciones que al combate del narcotráfico. Persiguen más a la gente que a los narcos.-Con el #PresupuestoDelAjuste seguirán sin hacerse los jardines de infantes, que tendrán 68% menos de fondos.-Con el #PresupuestoDelAjuste reducen un 80% los fondos para infraestructura escolar. Miran al Newman, no a la escuela 49 de Moreno.-Con el #PresupuestoDelAjuste habrá más plata para pagarle al FMI que para salud y educación.-Con el #PresupuestoDelAjuste más trabajadores pagarán impuesto a las ganancias.-Con el #PresupuestoDelAjuste el boleto costará 40 pesos.